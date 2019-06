Judo: 6e médaille européenne pour Maret (-100 kg), en bronze

Cyrille Maret, médaillé de bronze olympique des -100 kg en 2016, a porté sa collection de médailles européennes à six en obtenant du bronze, dans le cadre des Jeux européens, lundi à Minsk.

Victorieux de ses trois premiers combats puis dominé en demi-finales par le N.1 mondial de sa catégorie, le Géorgien Varlam Liparteliani, Maret a remporté son duel pour une troisième place contre le Bélarusse Daniel Mukete (waza-ari).

Double vice-champion d'Europe sortant (2017 et 2018), il ajoute, à 31 ans, une quatrième médaille de bronze continentale à son palmarès (après 2013-2015).

Il s'agit de la cinquième médaille de la compétition européenne pour le judo français après l'or conquis par Clarisse Agbegnenou (-63 kg) et Margaux Pinot (-70 kg) la veille, et le bronze obtenu par Amandine Buchard (-52 kg) samedi et Madeleine Malonga (-78 kg) un peu plus tôt. Sa superstar Teddy Riner, dont le retour à la compétition est attendu dans les prochaines semaines après plus d'un an et demi sans monter sur les tatamis, n'y participe pas.

Les épreuves de judo dans la capitale bélarusse se concluent mardi avec celle par équipes mixtes, qui fera son entrée au programme olympique en 2020 à Tokyo.