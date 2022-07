Juilletistes et aoûtiens prennent d'assaut les routes et les gares

Gares prises d'assaut et trains complets, bouchons qui s'allongent sur les autoroutes, le traditionnel chassé-croisé des juilletistes et aoûtiens a commencé vendredi, journée la plus chargée de l'été pour la SNCF qui attend 400.000 voyageurs sur les grandes lignes.

Le niveau des réservations de trains pour l'été est de 10% supérieur à celui, déjà record, de l'été 2019, avant la pandémie, a indiqué la compagnie ferroviaire publique.

A la gare de Lyon, vendredi après-midi, les vacanciers semblent impatients de quitter la capitale, à bord de trains à destination de Nice, Annecy, Perpignan ou jusque Milan ou Barcelone, sans retard annoncé.

La SNCF a renforcé ses équipes d'assistance, les "gilets rouges", présents partout dans la gare afin d'aider les voyageurs parfois désorientés dans la foule. Au total, 1.500 d'entre eux sont mobilisés dans toute la France.

Si l'affluence est forte, "c'est quasiment comme ça depuis début mai", relativise Jérôme Renault, cadre supérieur de la fonction publique qui fait Paris-Marseille toutes les semaines. "Je ne ressens pas que c'est particulièrement la journée la plus chargée."

Pour ce week-end (vendredi à dimanche), un million de voyageurs en tout sont attendus et un tiers des TGV sont complets sur le week-end, dit la SNCF. 800 TGV et Intercités circuleront quotidiennement pendant ces trois jours.

Les gares parisiennes, mais aussi celles de Lyon, Bordeaux, Marseille et Avignon, devraient être les plus bondées.

"On fait comme d'habitude, mais les trains sont plus pleins et on met l'accent sur la distribution d'étiquettes à valises pour éviter les bagages oubliés", dit une porte-parole de SNCF Voyageurs.

La compagnie propose désormais sur tous les axes TGV des étiquettes dotées de QR codes permettant de retrouver les propriétaires des bagages abandonnés en toute confidentialité.

- Une circulation très dense -

Pour les nombreux vacanciers qui prennent la voie des airs, "il ne faut surtout pas arriver trop longtemps à l'avance" à l'aéroport, a prévenu Augustin de Romanet, PDG de Groupe ADP, qui gère les aéroports parisiens d'Orly et Roissy-Charles de Gaulle.

"Pas plus de deux heures à l'avance pour un vol domestique ou Schengen, trois heures pour un vol international" a-t-il précisé sur Radio Classique. Avant cela, les bagages ne peuvent être enregistrés car cela engorgerait le système de tri des bagages.

Pour éviter les trop longues files d'attente, des personnes ont été recrutées pour guider les passagers et les personnels aux postes d'inspection-filtrage ont été renforcés, selon ADP.

Du côté de la circulation routière, la journée est rouge dans le sens des départs, a prévenu Bison futé, mais il y avait moins d'embouteillages à la mi-journée dans toute la France qu'il y a un an. A 16H15, 566 km de bouchons étaient enregistrés sur tout le territoire, contre plus de 900 km le vendredi 30 juillet 2021.

Samedi dans le sens des départs, la circulation sera noire ou "extrêmement difficile" sur la grande majorité des axes routiers. Dans le sens des retours, la circulation sera très difficile.

Moins de bouchons sont attendus dimanche, journée classée orange dans le sens des départs, mais rouge le long de l'axe du Rhône. Dans le sens des retours, la circulation devrait se fluidifier, mais des ralentissements sont prévus dans le quart sud-est.

En train, les destinations les plus prisées cet été sont sans surprise la Méditerranée, le sud-ouest et la Bretagne, le "top 5" des villes les plus demandées étant comme l'an dernier Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Avignon.

Moins attendu, le Grand Est a aussi la cote cette année, avec des augmentations notables des réservations vers Nancy (+56% sur un an), Metz (+50%) et Reims (+63%).

Pour les voyageurs de dernière minute sans billet de train, la SNCF confirme à l'AFP qu'il reste 6 millions de places disponibles sur les trains de longue distance au mois d'août (et non 10 millions, comme le patron des TGV et Intercités l'a tweeté plus tôt dans la journée).