Julian Bugier aux manettes du 13H de France 2 à partir de janvier

Julian Bugier, l'actuel joker d'Anne-Sophie Lapix au 20H de France 2, prendra les rênes du journal télévisé de la mi-journée à partir de janvier, annonce la chaîne dans un communiqué.

Il remplace Marie-Sophie Lacarrau, débauchée par TF1 pour remplacer Jean-Pierre Pernaut pour le 13H le plus regardé de France.

Julian Bugier, 38 ans, est l'une des stars montantes de la Deux qu'il a rejoint en 2011. Après avoir été joker de Laurent Delahousse le week-end, il devient le remplaçant de David Pujadas en semaine.

Outre les JT, il anime régulièrement des soirées de débats et émissions thématiques sur la chaîne. Depuis septembre 2015, il présente aussi le magazine de consommation hebdomadaire "Tout Compte fait" et depuis juillet 2017, on lui confie le magazine "Cellule de crise".

Passé par BloombergTV, BFMTV et iTélé (aujourd'hui CNews) il a rejoint Europe 1 à la rentrée pour animer la tranche 18-20 heures.

Karine Baste-Regis, qui présente depuis un an les JT de Télématin, assurera à partir de janvier, les remplacements d'Anne-Sophie Lapix au 20H de France 2 en semaine, en tant que présentatrice joker.

"Ces deux nominations témoignent de notre capacité à promouvoir les talents internes de France Télévisions. Ils porteront, j’en suis certain, notre ambition éditoriale toujours plus haut", a commenté dans un communiqué Laurent Guimier, directeur de l’information de France Télévisions.