Julien Bayou (EELV) sur le glyphosate : "C'est un vote en faveur de la pétrochimie"

Entretien avec Julien Bayou, invité de TV5MONDE

"C'est encore une illustration du décalage béant entre les discours très "verts" d'Emmanuel Macron et l'absence d'actes. En cela, il ressemble à Justin Trudeau (premier ministre du Canada) avec l'oléoduc Trans Mountain. Ce gouvernement (français) se couche devant les lobbies. C'est valable systématiquement. ""Ce n'est pas la faute de l'Europe. L'Union européenne proposait d'en finir avec le glyphosate""Il y a des agriculteurs qui s'empoisonnent avec le glyphosate. Et surtout les apiculteurs qui pleurent l'effondrement de leurs colonies d'abeilles.""Je pense que Nicolas Hulot (ministre de la transition écologique) est sincère. Je constate juste qu'il perd tous ces arbitrages""Stéphane Travert, soi-disant ministre de l'agriculture, est en train de livrer nos agriculteurs aux grands lobbies"Fusillade à Liège (Belgique), crise politique en Italie, retrouvez l'intégralité de l'entretien avec Julien Bayou, porte-parole d'EELV et auteur de "Désobéissons pour sauver l'Europe" (Editions Rue de l'échiquier) sur TV5MONDE :