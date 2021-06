Jusqu'à six ans de prison requis pour les cambriolages de célébrités

Une "équipe particulièrement organisée" qui a visé deux footballeurs, un animateur de télé, un rappeur ou encore un chef-cuisinier: l'accusation a requis mardi à Paris des peines allant du sursis à 6 ans d'emprisonnement à l'encontre de huit cambrioleurs.

Au cours de l'hiver 2018 et de l'été 2019, des personnalités fortunées ont vu disparaître en leur absence bijoux, montres et maroquinerie de luxe, dérobés à leur domicile par des hommes entrés par effraction.

Parmi les victimes: les joueurs du PSG Thiago Silva et Eric Choupo-Moting, ciblés pendant un match, l'animateur Patrick Sébastien, le rappeur Booba, le chef-cuisinier Jean-Pierre Vigato et un riche Saoudien.

Depuis le 23 juin, sept hommes et une femme comparaissent devant le tribunal correctionnel pour avoir, par groupe de deux, trois ou quatre selon les cas, commis cette série de vols dans les quartiers aisés de la capitale et de sa banlieue. Le préjudice total a été évalué à quelque 4,2 millions d'euros. L’œuvre d'une "équipe", "particulièrement organisée", avec une "préparation", une "préméditation", a soutenu mardi la procureure dans son réquisitoire.

A charge, elle mentionne une liste manuscrite comportant des adresses de personnalités trouvée au cours d'une perquisition, des "repérages" selon elle "systématiques", un "changement extrêmement fréquent" de téléphones, un repli après les faits dans une "planque" à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

Les prévenus, dont quatre sont dans le box, ont reconnu une grande partie des cambriolages à l'audience, racontant des vols improvisés commis surtout par besoin d'argent.

Amis de longue date, ils sont âgés de 27 à 31 ans et originaires du quartier de la Goutte d'Or dans le XVIIIe arrondissement de Paris.

Face à eux les bancs vides des parties civiles: seul la victime saoudienne a désigné un avocat, peu présent à l'audience.

- "Remonter l'échelle" -

"Est-ce que parce qu'on est riche, subitement, on devrait accepter d'être cambriolé et dépossédé de ses biens?", s'est indignée la procureure, citant l'un des prévenus qui a lâché que ces faits étaient "moins grave que d'aller voler des pauvres".

Pour la procureure, les relevés téléphoniques et la vidéosurveillance permettent de déclarer les prévenus - dont certains ont un casier "qui ressemble plus à un CV de cambrioleur professionnel" - coupables des faits qu'ils contestent.

Elle a demandé la condamnation des sept hommes pour "vols en réunion" et "association de malfaiteurs", avec six ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende pour les deux principaux prévenus, Abdelazim G. et Mohamed S., impliqués selon elle dans tous les cambriolages.

Pour les cinq autres, liés à certains vols seulement, elle a demandé de dix-huit mois à quatre ans ferme et jusqu'à 50.000 euros d'amende, ainsi que dix-huit mois avec sursis et 2.000 euros d'amende pour la jeune femme jugée pour "recel", "association de malfaiteurs" et "détention d'arme".

En défense, les avocats ont ferraillé contre l'idée d'une "bande organisée", s'appliquant à dégonfler les peines requises.

"On a des garçons qui vont peut-être un jour voler un joueur du PSG, un artiste, comme ils iraient voler M. et Mme tout le monde", a déclaré Me Karim Morand-Lahouazi, l'avocat d'Abdelazim G.

Décrivant un prévenu "prisonnier de sa propre vie", à l'enfance douloureuse, il a dénoncé une "peine hors-norme" et une amende "presque pousse-au-crime".

Brocardant la "surdimension" du dossier, notamment liée à la notoriété des victimes, Me David-Olivier Kaminski a inlassablement remis en cause les indices impliquant son client, Mohamed S., dans certains vols, parlant de "cambriolages sans preuve".

"La réalité, c’est que quand on est sans le sou, comme ils le sont, au dernier niveau du malheur (...) il faut remonter l’échelle, ils ont trouvé ce raccourci", a plaidé Me Dina Cohen-Sabban pour deux prévenus, demandant pour eux des "peines intelligentes".

L'avocat de la jeune prévenue a demandé sa relaxe, arguant qu'elle avait accueilli chez elle "des amis" et non "des malfaiteurs".

Le tribunal doit rendre sa décision mercredi.