Jusqu'à un an de prison ferme requis au procès en appel des agressions sexuelles contre Shaïna

Jusqu'à un an de prison ferme a été requis vendredi au procès en appel de quatre jeunes hommes pour des agressions sexuelles à Creil (Oise) en 2017 contre Shaïna, assassinée deux ans plus tard à 15 ans, selon l'avocate de la famille.

La décision est attendue le 25 mai.

Pour le principal mis en cause, petit ami de l'adolescente âgé de 14 ans au moment des faits, l’avocate générale a requis deux ans de prison dont un avec sursis, a indiqué Me Negar Haeri. Il avait été condamné en première instance en 2022 à 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans.

La même peine a été requise contre le prévenu le plus âgé, jugé pour une agression sexuelle antérieure et relaxé en première instance.

Pour les deux autres prévenus, la magistrate a requis 15 mois, dont neuf avec sursis pour l'un, entièrement en sursis pour l'autre. Âgés de 16 et 17 ans lors des faits, ils avaient été condamnés à huit mois de prison avec sursis probatoire pendant deux ans en 2022.

Le parquet avait fait appel.

Le procès devant le tribunal pour enfants s'est déroulé à huis-clos quelques semaines avant un procès aux assises pour l'assassinat de la jeune fille, poignardée et brûlée vive en 2019 alors qu'elle était enceinte.

Selon Me Haeri, "cette première affaire est symboliquement très importante, parce que c'est le démarrage du calvaire de Shaïna".

Les prévenus, a-t-elle affirmé, ont campé sur leurs positions: "ils contestent les faits", et imputent à Shaïna d'avoir voulu se venger "parce que le principal mis en cause lui aurait refusé des faveurs sexuelles".

"Le fil rouge" de sa plaidoirie a été "la réhabilitation de la parole de Shaïna".

"J'espère une justice à la hauteur", a pour sa part tweeté à l'issue de l'audience le frère de Shaïna, Yasin Hansye.

Le principal mis en cause était absent vendredi de l'audience, qu'il avait quittée la veille après avoir, selon Me Haeri, insulté une avocate. "Il a passé la journée dans sa voiture à pleurer", a affirmé sa défense, Me Camille Radot.

Selon la plainte de Shaïna, l'adolescent l'avait fait chanter en se servant d'une photo dénudée pour la faire venir dans une clinique désaffectée, où le trio l'avait violentée.

Une vidéo la montrant alors partiellement dénudée, tentant de cacher son sexe sous les injures, a été projetée à l'audience.

La diffusion d'images de la scène sur Snapchat l'avait exposée, selon son frère, à un "acharnement" dans sa cité.

Le 1er mai 2019, elle avait à nouveau porté plainte pour un passage à tabac par le même ex-petit ami. Il vient pour ces faits d'être renvoyé devant le tribunal pour enfants pour violences aggravées et menaces de mort, a indiqué à l'AFP le procureur de Senlis.

Le 25 octobre 2019, l'adolescente était poignardée et brûlée vive, enceinte, dans un cabanon de sa cité.

Un autre jeune de 17 ans, avec qui elle avait alors une liaison, sera jugé pour ces faits à partir du 5 juin devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise.

En France, le nombre de féminicides a augmenté de 20% en 2021 par rapport à l'année précédente, avec 122 femmes tuées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint, selon les derniers chiffres disponibles du ministère de l'Intérieur.