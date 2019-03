Justin Trudeau s'excuse auprès des Inuits pour la mauvaise gestion de la crise de tuberculose

"Je suis ici aujourd'hui pour présenter des excuses officielles pour la gestion par le gouvernement fédéral de l'épidémie de tuberculose dans l'Arctique, des années 1940 aux années 1960". C'est un Justin Trudeau, ému aux larmes, qui a tenté de demander pardon aux Inuits du Nord québécois.





Au cours de cette épidémie, un bateau-clinique canadien, le C.D. Howe, était chargé de se rendre dans les communautés autochtones du Nord québécois afin d’y soigner les personnes atteintes de la tuberculose. Forcés de monter sur le bateau pour être emmenés dans des villes plus méridionales sans pouvoir dire au revoir à leurs proches, plusieurs malades sont morts en chemin ou dans des hôpitaux canadiens sans que leurs proches les revoient jamais.Les Inuits étaient ainsi emmenés de force en train, en avion ou par bateau dans des villes comme Hamilton ou Edmonton. « Ce furent des années d'isolement, de confusion et de douleur. Malheureusement, la politique pernicieuse du gouvernement à l'égard de l'épidémie de tuberculose s'inscrit dans une longue histoire de colonialisme destructeur. Des familles séparées à jamais. Des vies brisées qui ne seront jamais réparées, a poursuivi le premier ministre. Ce sont des torts que nous ne pourrons jamais effacer. Et le Canada doit porter cette culpabilité et cette honte », a reconnu le premier ministre canadien.

De nombreuses familles ont ainsi perdu des proches sans savoir où ni comment ils étaient morts, alors que d’autres patients, guéris, ont été retournés dans la mauvaise communauté. Les dépouilles des Inuits étaient identifiées par un simple chiffre et mises en terre à des milliers de kilomètres de leur communauté. Cette séparation fut un véritablement arrachement culturel. «Les enfants qui rentraient chez eux revenaient parmi des proches dont ils ne se souvenaient plus et qui parlaient une langue qui leur échappait, dans une région dont ils ne gardaient aucun souvenir. Ce furent des années d'isolement, de confusion et de douleur », a ajouté le premier ministre.

Justin Trudeau a toutefois indiqué que « de simples excuses ne suffisaient pas » et qu’il fallait poser des gestes concrets pour parvenir à une réconciliation entre les peuples. Il a ainsi annoncé que le gouvernement fédéral allait investir 27 millions de dollars sur cinq ans pour mettre sur pied un programme afin que les familles puissent tenter de retrouver des proches disparus au cours de la crise de la tuberculose.Au Canada, la tuberculose n’existe quasiment plus. Sauf dans le nord, au Nunangat, où vivent les communautés inuits. Ces populations sont largement touchées par la maladie en raison du manque d’accès aux soins, des logements surpeuplés et de la méfiance désormais envers le personnel de santé canadien.