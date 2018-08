Juventus: la fête était belle et Cristiano Ronaldo a marqué ses deux premiers buts

Les tifosi de la Juventus ont attendu pendant un mois, les plus chanceux ont pu voir en chair et en os la mégastar Cristiano Ronaldo, et certains ont même pu s'offrir des selfies, dimanche, après le match très amical des septuples champions d'Italie face à la Primavera (les jeunes de la Juve).

"Villar Perosa réunit la famille Juve et quel bonheur de voir Cristiano Ronaldo immédiatement en action dans l'équipe!", s'est exclamé John Elkann, président de la Juve, en résumant le sentiment général après cette belle fête dans la petite ville posée au pied des Alpes, fief de la famille Agnelli.

"C'est un moment unique pour la Juventus quand tous ceux qui aiment les couleurs "bianconeri" se retrouvent en famille", a ajouté l'homme d'affaires italien, petit-fils de Gianni Agnelli, en faisant allusion aux quelque 5.000 spectateurs présents au stade Gaetano Scirea, alors que la ville ne compte que 4.000 âmes.

"Ronaldo, donne-nous la Ligue des champions", ont chanté en choeur les supporters. Et CR7 les a entendus en marquant son premier but sous le maillot bianconeri dès la 8e minute.

"Cristiano, Cristiano", chantaient alors les tifosi. Et dix minutes plus tard, le champion d'Europe (avec le Portugal) doublait la mise dans une ambiance de fête indescriptible.

Si Paolo Dybala a aussi réussi un doublé, alors que Claudio Marchisio a clôturé la marque face aux moins de 21 ans du club, battus 5-0, les supporters n'avaient d'yeux que pour CR7, transféré du Real Madrid pour 100 millions d'euros.

- La Juve est aimée... -

A la mi-temps, un tifosi très audacieux a momentanément réussi à suivre la star portugaise dans les vestiaires avant d'être repris par le service de sécurité. CR7 a ensuite pris le temps de signer des autographes et de se faire prendre en photos avec des supporters en transe, qui l'attendaient à l'entrée des vestiaires.

Si Ronaldo n'a pas disputé la seconde période, il est bien revenu sur le terrain, envahi par les spectateurs bien avant la fin du temps réglementaire. C'est une autre tradition de cette dernière rencontre de préparation des champions d'Italie, avant d'attaquer la saison à venir.

Protégé par un impressionnant service de sécurité, CR7 a signé de nouveaux autographes alors que les plus jeunes tifosi jouaient des coudes pour être au plus près de leur star, accompagnée par des applaudissements nourris jusqu'à l'autocar de l'équipe.

Si les autres joueurs du club ont été sollicités pour des autographes et des selfies -le défenseur Leonardo Bonucci n'avait plus que ses sous-vêtements sur lui à la fin-, Cristiano Ronaldo a été, bien évidemment, le plus sollicité.

"Une fois de plus, on a pu mesurer commbien la Juventus est aimée à travers l'Italie. J'ai rencontré des fans venus de Sicile et de Sardaigne", a encore souligné John Elkann.

"C'est un bon signe qu'il marque le premier but. Maintenant, le meilleur club du monde possède aussi dans ses rangs le meilleur joueur au monde. Je suis heureux de le voir porter avec un tel naturel le maillot noir-et-blanc, et de voir avec quelle facilité il s'adapte bien à l'équipe", a conclu le petit-fils Agnelli.