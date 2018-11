Juventus: le Milan pour oublier Manchester?

La Juventus Turin, défaite pour la première fois de la saison mercredi en Ligue des champions, à domicile contre Manchester United (2-1), peut rapidement faire oublier cette erreur de parcours en gagnant sur le terrain de l'AC Milan, dimanche lors de la 12e journée du Championnat d'Italie.

La "Vieille Dame", en quête d'un huitième titre consécutif en Serie A, s'est fait surprendre chez elle mercredi par les hommes de José Mourinho, alors qu'elle menait 1-0 et semblait avoir le match bien en main. Mais un but de Juan Mata, et un cafouillage conclu par un but contre son camp de Leonardo Bonucci ont glacé les Turinois, qui restaient jusque là sur 13 victoires et un match nul toutes compétitions confondues.

Mais Massimiliano Allegri n'a pas eu l'air de trop s'en faire après la défaite. "Il faut rester sereins et continuer à jouer", a-t-il dit.

Du jeu, la Juve en produit beaucoup en championnat, avec déjà 24 buts au compteur en 11 matchs. Et il en faudra contre l'AC Milan (4e), invaincu à San Siro cette saison en Serie A.

En plus de gommer la contre-performance de C1, Cristiano Ronaldo et ses partenaires pourraient en cas de victoire reléguer leur adversaire du week-end à 13 points, un gouffre, et conserver au moins six points d'avance sur le duo Inter Milan-Naples, qui ont respectivement tenu tête au Barça et au PSG en milieu de semaine en C1.

Ceux-ci ont également un déplacement au programme, à Bergame sur la pelouse de l'Atalanta (10e) pour les Intéristes, dimanche midi, et sur le terrain du Genoa (13e) pour les Napolitains, la veille au soir.

Sa qualification pour les 16es de C3 acquise jeudi aux dépens de Marseille (2-1), la Lazio (5e) aura aussi un voyage au programme, mais plus périlleux: en cas de défaite à Sassuolo dimanche, ce dernier, surprise du début de saison, retrouverait le top 5 aux dépens des Romains.

Le top 5, la Roma en est à distance (9e à 5 points de la Lazio). Pire, les hommes d'Eusebio Di Francesco n'ont plus gagné en championnat depuis le 6 octobre. Réaction attendue dimanche contre la Sampdoria (11e).

Programme de la 12e journée (en heures françaises)

Vendredi

(20h30) Frosinone - Fiorentina

Samedi

(15h00) Torino - Parme

(18h00) SPAL - Cagliari

(20h30) Genoa - Naples

Dimanche

(12h30) Atalanta Bergame - Inter Milan

(15h00) Empoli - Udinese

Chievo Vérone - Bologne

AS Rome - Sampdoria Gênes

(18h00) Sassuolo - Lazio Rome

(20h30) AC Milan - Juventus