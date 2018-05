Juventus: sÃ©parÃ© de la Vieille Dame, le vieux monsieur Buffon s'interroge

Gianluigi Buffon dit au revoir à la Juventus mais peut-être pas au terrain. L'immense gardien italien a confirmé jeudi qu'il allait céder la place à 40 ans et après 17 saisons dans les buts du club turinois, mais a laissé entendre qu'il pourrait continuer à jouer, ailleurs.

Dix-sept saisons, 655 matches en tout, dont 300 sans but encaissé, et "seulement" 519 buts concédés: comme l'a dit son président Andrea Agnelli, Buffon à la Juventus, ce sont "des chiffres fous".

Les yeux un peu humides et la voix un peu cassée, le portier italien a donc confirmé ce que tout le monde pressentait depuis des mois. "Samedi, ça sera mon dernier match avec la Juventus. Finir cette aventure avec deux nouvelles victoires (en Championnat et en Coupe d'Italie, ndlr) était important", a-t-il dit.

Une fois de plus, Buffon sera donc titulaire samedi devant son public, face au Hellas Vérone. Puis il passera la main au Polonais Wojciech Szczesny et confiera le brassard de capitaine à Giorgio Chiellini, un autre ancien de la maison avec ses 13 saisons turinoises.

"Ma peur était d'arriver au bout de mon aventure avec la Juve comme un fardeau, ou comme un joueur qui aurait éteint le moteur. Ca n'est pas le cas et je suis fier, à 40 ans, d'avoir pu jusqu'au bout proposer des prestations à la hauteur de mon nom et de celui de la Juve", a expliqué Buffon.

Avec le club bianconero, "Gigi" a collectionné les trophées: neuf titres de champion, quatre Coupes d'Italie, cinq Supercoupes et même un titre de champion de Serie B.

"En 2001, la Juventus avait recruté un talent. S'il s'est transformé en champion, c'est grâce à la Juve. Le club m'a fait passer un cap, dans la conviction, la mentalité. Si je suis encore là, à 40 ans c'est grâce à la Juve, à sa mentalité et à sa culture du travail", a-t-il assuré.

Mais pour lui, pas question d'entendre parler de fin de cycle pour la Vieille Dame.

"Ca serait très grave si je pensais ça. Ca voudrait dire qu'en 17 ans je n'ai rien compris à la Juve. Avant moi, la Juve a eu Zoff, Tacconi, Sentimenti, Van der Sar... J'ai été une part importante mais petite de la Juve. La Juve était préparée à mon départ. Elle continuera à vivre et à gagner sans moi", a assuré Buffon.

- PSG ? Liverpool ?

Le gardien aux 176 sélections a également expliqué qu'il ne participerait pas aux prochains matches amicaux de l'Italie, y compris celui du 4 juin à Turin face aux Pays-Bas, qui avait des airs de jubilé parfait.

Pour autant, il n'est pas impossible que l'on revoie Buffon sur un terrain la saison prochaine et son avenir n'est pas forcément derrière un bureau. "Que vais-je faire ? Samedi, je joue un match et c'est la seule chose certaine", a-t-il ainsi déclaré.

"Jusqu'à il y a 15 jours, j'étais sûr d'arrêter de jouer. Mais j'ai reçu des propositions stimulantes, à la fois sur le terrain et hors du terrain. Hors du terrain, la plus intéressante m'a été faite par le président Agnelli", a-t-il ajouté.

"La semaine prochaine, après quelques jours de réflexion sereine, je prendrai une décision définitive et certaine", a conclu Buffon.

Selon la presse sportive italienne, le gardien italien aurait été contacté par des clubs de haut niveau, comme Liverpool, le Real Madrid ou le Paris SG, autant d'équipes qui pourraient lui offrir la saison prochaine une nouvelle chance de remporter la Ligue des Champions, son grand rêve inabouti.

Si cette possibilité existe encore, c'est parce que Buffon se sent bien physiquement et que sa saison parle pour lui. Il a commis quelques erreurs, peut-être un peu plus que d'habitude, mais son statut de meilleur gardien italien ne fait toujours aucun doute. Reste donc à savoir qui pourrait en profiter.