A Kandahar ou à l'aéroport de Kaboul, les talibans paradent après le retrait américain

Concert de klaxons à Kandahar, parades de leurs forces spéciales à l'aéroport de Kaboul, drapeaux du mouvement omniprésents : les talibans, nouveaux maîtres de l'Afghanistan, pavoisent mardi après le départ des derniers soldats américains du pays.

Dans la capitale, le principal porte-parole des islamistes, Zabihullah Mujahid, a mené un groupe de responsables sur le tarmac de l'aérodrome, son expression généralement impassible étant cette fois-ci remplacée par un large sourire.

Les forces spéciales talibanes, appelées "Badri 313", chaussures et gilets beiges immaculés sur leur tenue de camouflage, posent pour des photos, lèvent des fusils américains et agitent le drapeau blanc de leur mouvement.

Longtemps considéré comme l'un des endroits les plus sûrs du pays, l'aéroport civil de Kaboul a été saccagé. Des cartouches vides jonchent le sol près de toutes les entrées.

Pendant les quinze jours qui ont suivi la prise de la capitale par les talibans le 15 août, les environs immédiats de l'aéroport ont été occupés par une foule nombreuse tentant de monter désespérément dans les vols d'évacuation de la communauté internationale, orchestrés par les Etats-Unis.

Mais bien plus d'Afghans sont restés bloqués à l'extérieur de cette zone par une série de barrages talibans. Mardi, tous ces postes de contrôle, sauf un, ont été démantelés sur la route menant à l’aéroport.

L'humeur des nouveaux maîtres de l'Afghanistan a également changé. Les combattants talibans manifestent leur joie en serrant les mains des automobilistes et de leurs passagers.

- 'Cimetière des superpuissances' -

A Kandahar (Sud), le berceau du mouvement, des milliers de partisans manifestent joyeusement dans les rues, dans un concert de klaxons et de "Allah Akbar" (Dieu est le plus grand). Nombre d'entre eux agitent le drapeau des islamistes.

"Aujourd'hui est le jour de l'indépendance de l'Emirat islamique. Nous félicitons tous les frères musulmans et la nation afghane", se réjouit Abdullah, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux. "Nous brandissons l'étendard du prophète Mahomet et nous le brandirons sur le monde entier", poursuit-il.

En 1996, les talibans étaient partis de Kandahar, avant de conquérir rapidement le reste du pays, qu'ils ont tenu jusqu'en 2001, lorsqu'ils ont été chassés du pouvoir par une coalition internationale menée par les Etats-Unis.

Vingt-cinq ans plus tard, des foules venant des villages environnants ont envahi la capitale provinciale dans la nuit de lundi à mardi, dès l'annonce du retrait américain, a constaté un journaliste de l'AFP. "Nous avons défait la superpuissance. L'Afghanistan est le cimetière des superpuissances", chantaient ces hommes armés en tenue traditionnelle.

Une douzaine d'hommes et d'enfants étaient amassés à l'arrière d'un pick-up de l'ancienne police afghane, défaite par les talibans. Sur les réseaux sociaux, des groupes d'hommes sont apparus, dansant et applaudissant au son de la musique, alors que celle-ci était interdite par les islamistes durant leur premier passage au pouvoir.

Le nouveaux maîtres du pays ne pourront toutefois pas compter sur l'aviation militaire de l'ancien régime afghan pour se défendre, par exemple, face à d'éventuelles attaques du groupe Etat islamique, qui a visé l'aéroport jeudi dernier, faisant près de 100 mots, dont 13 soldats américains.

A l'intérieur de l'enceinte, des dizaines d'avions et d'hélicoptères, donnés à l'armée régulière afghane par Washington, gisent, vides, après avoir été détruits par les troupes américaines avant leur départ.

- Aéronefs détruits -

Quelque 73 aéronefs ont été "démilitarisés", c'est-à- dire mis hors d'usage, selon le chef du commandement central de l'armée américaine, le général Kenneth McKenzie. "Ces appareils ne voleront plus jamais", a-t-il expliqué. "Ils ne pourront être utilisés par personne."

Les fenêtres de leurs cockpits ont notamment été brisées, et leurs pneus crevés.

Quelque 70 véhicules blindés MRAP résistant aux mines -- d'un coût d'un million de dollars pièce -- et 27 véhicules légers Humvee ont également été mis hors d'usage par l'armée américaine au terme du pont aérien mis en place pendant deux semaines, et qui a permis d'évacuer quelque 123.000 personnes du pays, en grande majorité des Afghans.

Les Etats-Unis ont également détruit leur système de défense anti-missile C-RAM, qui a arrêté lundi des tirs de roquettes du groupe Etat islamique contre l'aéroport.

"C'est une procédure complexe et longue de démonter ces systèmes", a souligné le général McKenzie. "Alors on les démilitarise pour qu'ils ne soient plus jamais utilisés."

