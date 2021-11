Karaté: Steven Da Costa reste le maître de sa catégorie des -67 kg

Près de quatre mois après son sacre olympique, le karatéka français Steven Da Costa a confirmé sa domination dans la catégorie des -67 kg en décrochant pour la deuxième fois de sa carrière l'or aux Championnats du monde, samedi à Dubaï.

Tenant du titre mondial (2018), double champion d'Europe (2016, 2019) et premier champion olympique de karaté (2021), Steven Da Costa a gardé ses bons réflexes en grands championnats.

En plaçant trois attaques franches (un waza ari et deux ippons) à une minute de la fin de la finale, il a nettement dominé le Macédonien Emil Pavlov 8-0, le combat s'arrêtant avant le terme des trois minutes.

Après avoir salué son adversaire, qui est passé des -60 kg (champion d'Europe 2014 et 2018) aux -67 kg, il a pu effectué son saut périlleux arrière, comme à Tokyo, pour célébrer un nouveau triomphe.

"Le scénario, je me l'étais fait, et pourtant je le respecte, lui. Il a une grosse carrière en -60 kg. Pour sa première compétition en -67 kg, il fait une finale mondiale en sortant du monde. Là, c'est beau", a commenté Steven Da Costa après la compétition.

Pour se hisser à ce stade de la compétition à Dubaï, il avait remporté ses cinq combats mercredi: aux dépens du karatéka de Curaçao Jordy Timmermans (4-0), du Kosovar Ylli Cenaj (2-0), du Bulgare Vasil Rivov (3-0), du Grec Dionysios Xenos (4-2), et enfin du Japonais Soichiro Nakano (3-2).

- Deux médailles dans la famille -

L'énergie qu'il aura déployée au retour de Tokyo pour tenter, en vain, de maintenir le karaté au programme olympique dans un peu moins de trois ans ne lui aura finalement pas coûté trop de forces.

Car après de très longues années de lutte pour intégrer les JO, le karaté n'a eu droit qu'à un bref passage olympique, à Tokyo cet été.

En 2024 à Paris, le comité d'organisation et le CIO ont préféré choisir comme sports additionnels le surf, l'escalade, le skateboard (tous trois présents pour la première fois aux Jeux à Tokyo) et le breakdance, laissant le karaté et le base-ball/softball (les deux autres sports additionnels à Tokyo) sur la touche.

Pour Steven Da Costa, surnommé le "Petit prince", le karaté se pratique en famille puisque ses deux frères, l'aîné Logan et son jumeau Jessie, évoluent également en équipe de France.

Cette petite fratrie a poussé le père Michel à s'intéresser au karaté. Et il est ensuite devenu entraîneur de la structure, désormais pleinement installée à Mont-Saint-Martin, le fief lorrain de la famille à la frontière avec la Belgique et le Luxembourg.

Samedi, une dizaine de minutes avant de monter sur le tapis, Steven a pu profiter du premier podium individuel aux Mondiaux de Jessie, qui a décroché le bronze dans la catégorie des -84 kg (qui n'était pas présente aux Jeux).

"Il fallait venir la chercher et on l'a fait. Je repars à la maison avec une médaille comme Steven, c'est un truc vraiment cool. C'est 20 ans de travail acharné, on a commencé à 4 ans", a commenté Jessie à la fin de son combat pour le bronze remporté contre le champion du monde de la catégorie, le Croate Ivan Kvesic.

"C'est ça le plus beau pour moi. Ce matin, j'étais fier, heureux. C'est grand", s'est réjoui son frère jumeau Steven en fin d'après-midi.

Troisième membre de l'équipe de France sur un podium samedi, Alizée Augier, en -68 kg, s'est aussi parée de bronze.