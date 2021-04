Kiev accuse Moscou de désinformation sur ses velléités d'offensive

L'Ukraine a rejeté vendredi les accusations du Kremlin sur la préparation d'une offensive militaire contre les séparatistes prorusses, accusant Moscou de désinformation et de chercher un prétexte pour l'attaquer.

"La libération par la force des territoires occupés conduira inévitablement à de nombreuses pertes civiles et militaires, ce qui est inacceptable pour l'Ukraine", a déclaré sur Facebook le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Rouslan Khomtchak.

Kiev soutient une solution "politique et diplomatique" pour récupérer les territoires qui lui échappent depuis le début de ce conflit en 2014, a-t-il souligné, dénonçant "une campagne de désinformation" pilotée par la Russie au travers de "rapports" affirmant que l'armée ukrainienne préparait une offensive.

L'Ukraine craint que le Kremlin, largement considéré comme le parrain militaire des séparatistes malgré ses dénégations, ne cherche un prétexte pour déclencher une invasion.

"Si le Kremlin cherche un casus belli en publiant cyniquement de fausses informations, le monde doit le prendre au sérieux", a déclaré mardi le ministère de la Défense.

Kiev et les Occidentaux ont reproché cette semaine à Moscou d'avoir massé des troupes à la frontière ukrainienne et en Crimée, péninsule annexée en 2014, alors que les incidents armés dans l'Est de l'Ukraine sont devenus quasi-quotidiens.

Depuis le début de l'année, 26 militaires ukrainiens y ont été tués contre 50 sur l'ensemble de l'an dernier, selon la présidence ukrainienne.

Les séparatistes ont, eux, fait état de la perte d'au moins une vingtaine de leurs combattants sur la même période.

Face aux inquiétudes, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est rendu jeudi et vendredi sur le front, passant la nuit avec des militaires. Il a publié sur Instagram un selfie le montrant dans une dangereuse zone industrielle traversée par le front, à quelques kilomètres de la ville de Donetsk tenue par les séparatistes.

- "Similaire à Srebrenica" -

La Russie accuse de son côté Kiev de préparer une offensive contre les rebelles, menaçant de venir à la rescousse de la population des zones séparatistes, où ont été distribués des centaines de milliers de passeports russes.

"Le comportement de la partie ukrainienne créé le risque de combats de grande échelle", a affirmé vendredi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

"En cas de début des combats et d'une répétition potentielle d'une catastrophe humanitaire similaire à Srebrenica, pas un seul pays au monde ne restera à l'écart (...) y compris la Russie", a-t-il ajouté, en référence au génocide de 1995 en Bosnie.

Kiev a multiplié ses contacts avec les Occidentaux, recevant le soutien de la chancelière allemande Angela Merkel, qui "a demandé de réduire la présence militaire russe dans l'est de l'Ukraine" lors d'un entretien téléphonique jeudi avec le président russe Vladimir Poutine.

- Navires américains -

Les Etats-Unis se sont, eux, dits jeudi "de plus en plus préoccupés par la récente escalade des attaques russes dans l'est de l'Ukraine".

La porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a soutenu que le nombre de militaires russes à la frontière de l'Ukraine n'avait jamais été aussi élevé depuis le début du conflit en 2014.

Washington va envoyer deux navires de guerre en mer Noire via le détroit du Bosphore, selon le ministère turc des Affaires étrangères.

Moscou rétorque que ses mouvements de troupes n'ont rien de menaçant. "La Russie est libre de prendre des mesures pour assurer sa sécurité" face à la "situation explosive" en Ukraine, a affirmé vendredi M. Peskov.

La porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, a elle soutenu que Berlin et Paris, co-parrains du processus de la paix, étaient "impuissants" car ils ne parvenaient pas, selon elle, à pousser Kiev à respecter les accords de paix de 2015. Les deux parties se rejettent la responsabilité du non-respect de ces accords.

La guerre dans le Donbass a commencé en avril 2014, dans la foulée d'une révolution pro-occidentale en Ukraine qui avait aussi été suivie de l'annexion par Moscou de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Ce conflit a fait plus de 13.000 morts et près d'1,5 million de déplacés. L'intensité des combats avait largement baissé après des accords de paix de Minsk en 2015.