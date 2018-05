Klopp: "Ce serait marrant, deux coachs sans connaissance tactique en finale!"

"Ce serait vraiment marrant, deux coachs sans connaissance tactique en finale!", a plaisanté l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp, pour ridiculiser ceux qui accusent son adversaire en finale de la Ligue des champions samedi, le Madrilène Zinédine Zidane, de manquer de savoir en la matière.

Q: Vous sentez-vous différemment d'il y a 5 ans, avant la finale à Wembley, finalement perdue avec le Borussia Dortmund contre le Bayern Munich (2-1)?

R: "Une finale de Ligue des champions, c'est très important, et en tant qu'entraîneur vous avez beaucoup de choses à préparer. Des choses à l'entraînement, mais surtout, être convaincu, relax, calme, tout ce que vous voulez. Mais je suis sûr que j'étais plus excité à l'époque. Aller en finale d'une Ligue des champions, comme entraîneur, c'est plutôt difficile donc (on se dit que) c'est peut-être la chance d'une vie. On avait joué un match fantastique contre une équipe incroyablement forte, et après j'avais envie d'y revenir. Ca a pris un peu de temps mais ces garçons m'ont donné cette chance, en se battant incroyablement dur. Ils l'ont mérité et il ne nous reste plus qu'à jouer au foot."

Q: Certains reprochent à votre adversaire Zinédine Zidane de manquer de connaissances tactiques. Qu'en pensez-vous?

R: "Si des gens pensent que Zidane n'a pas beaucoup de connaissances tactiques - les gens pensent ça de moi aussi -, ce serait vraiment marrant d'avoir deux entraîneurs sans connaissance tactique en finale. Qu'est-ce que ça dirait de notre sport? Donc pour moi Zinédine Zidane est l'un des cinq meilleurs joueurs de l'histoire du football. Et maintenant, en deux ans et demi, ça fait plus longtemps que je suis à Liverpool que lui au Real, il peut gagner la troisième Ligue des champions de sa carrière consécutivement. Cela n'est jamais arrivé auparavant dans la carrière d'un entraîneur. Soit il a passé un marché avec quelqu'un, soit il est brillant et, malheureusement pour moi, je pense qu'il est brillant, comme il l'était quand il était joueur. Son groupe fonctionne comme une montre suisse. (...) Mais on joue au football, donc il y a toujours une opportunité pour l'autre équipe, et ça me suffit."

Q: Quel rôle va jouer l'expérience du Real Madrid dans le match de demain?

R: "Comment pourrais-je le savoir? Je n'ai jamais été deux fois de suite en finale de Ligue des champions... L'expérience est importante, et je suis sûr que, dans les secondes avant le match, le Real sera plus confiant que nous seronsn mais ce n'est pas important, parce que le match ne finit pas à ce moment-là. Quand vous analysez le jeu du Real contre les autres équipes, vous vous dites +wow, ils sont vraiment forts+. Mais ils n'ont jamais joué contre nous. Nous sommes Liverpool, nous ne sommes pas juste une bonne équipe. Nous pouvons faire de grandes choses, ce club a cela dans son ADN. Les matches que nous avons joués en Ligue des champions, c'était la plus incroyable série jusqu'en finale, avec le plus de buts. Je n'y croyais pas mais c'est vrai, c'est nous. Leur expérience est un grand avantage pour se sentir plus confiant avant le match. Mais cela n'aide pas tout le temps. Nous devons leur rendre le match aussi difficile que possible, c'est l'objectif. On ne peut essayer de se battra à leur niveau, mais la tactique est là dans le football pour tenter d'amener un adversaire meilleur à votre niveau. C'est dur, mais je pense que ça vaut le coup d'essayer."

Q: L'Egyptien Mohamed Salah va-t-il observer le Ramadan, comme le disent certains médias, qu'en pensez-vous et une victoire en Ligue des champions l'aiderait-elle à mettre un terme à l'hégémonie de Messi et Ronaldo au palmarès du Ballon d'Or?

R: "Ma façon de penser, c'est que la religion est privée. Donc je n'ai rien à dire à ce sujet si ce n'est qu'il est en pleine forme et exactement comme vous devez être à la veille d'une finale. Votre autre question n'est pas importante à ce moment. Messi et Ronaldo méritent toutes les louanges, tous les titres parce qu'ils sont à ce niveau de manière constante, depuis de nombreuses saisons. Ils ont trente et quelques et sont encore en pleine forme. Si +Mo+ peut en faire de même, on verra dans les prochaines années. Il a un potentiel fantastique, sa saison a été exceptionnelle, incroyable jusqu'ici. Il reste un match à jouer mais sa saison est déjà superbe. Les années qui viennent nous diront s'il peut faire quelque chose de semblable, mais ce n'est ps facile".

Propos recueillis en conférence de presse.