Kosovo: demande de levée de l'immunité diplomatique d'un Russe de l'Onu

Un procureur serbe a demandé mercredi la levée de l'immunité diplomatique d'un Russe employé par les Nations unies, qui est suspecté d'avoir fait obstruction à une opération de la police contre le crime organisé.

La Mission des Nations unies au Kosovo (Minuk) a indiqué que le Russe avait été blessé et brièvement détenu mardi par la police lors d'une opération de cette dernière dans le nord du pays, qui a entraîné l'arrestation de dizaines de policiers et de civils soupçonnés de contrebande et d'autres crimes.

Les forces spéciales kosovares ont dit avoir rencontré de la "résistance armée" dans certaines zones du Nord à majorité serbe, ainsi que des barrages érigés par des civils essayant d'empêcher l'opération.

Selon le chef de la police du Kosovo, le Russe et un autre employé de l'Onu ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient dans un véhicule avec des plaques de la Minuk qui a servi à barrer l'entrée de la ville de Zubin Potok.

Le procureur de Mitrovica, la principale ville du Nord, a déclaré avoir demandé la levée de l'immunité diplomatique du Russe pour "obstruction" au travail de la police. "D'après les preuves que nous avons, il est suspecté d'avoir pris part" à la résistance contre la police, a précisé le procureur Shyqri Syla à l'AFP.

L'arrestation de son ressortissant a provoqué la colère de Moscou, qui avait dénoncé mardi "un acte scandaleux" et une violation de son immunité diplomatique.

La Minuk avait également demandé la libération immédiate de ses deux employés, mais n'a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet.

Selon un responsable hospitalier de Mitrovica, le Russe souffre de "graves blessures à la tête" et va être transféré à Belgrade.

Cette opération représente une rare intervention de la police kosovare dans le Nord à majorité serbe, où beaucoup restent loyaux à Belgrade une décennie après que le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie.

Mercredi, plusieurs milliers de Serbes ont manifesté à Mitrovica contre les raids de la police. Durant le rassemblement, le leader politique serbe Goran Rakic a condamné les arrestations et assuré que "les Serbes ne partiront pas malgré les brutalités".

La Russie est un allié clé de la Serbie et soutient son refus de reconnaître l'indépendance du Kosovo.