L'Afrique du Sud vole à la rescousse du Rugby Championship après le retrait des All Blacks

Où se jouera la suite du Rugby Championship? La fédération sud-africaine de rugby a proposé vendredi d'accueillir les rencontres restantes, après que la Nouvelle-Zélande a décidé de se retirer en raison de la reprise de la pandémie de Covid-19 dans l'hémisphère sud.

"Nous avons indiqué à la SANZAAR (promoteur de la série) que nous sommes prêts à accueillir le reste de la compétition en Afrique du Sud", a indiqué Jurie Roux, le président de la Fédération sud-africaine.

"Nous savons comment organiser des matches de rugby dans le respect des mesures sanitaires, nous avons les infrastructures et les hébergements nécessaires. Nous attendons juste le feu vert", a-t-il continué.

En attendant, les All Blacks ont choisi de rester au pays, au lieu de partir en Australie pour leur prochain match, prévu le 28 août à Perth, la Nouvelle-Zélande ayant ordonné un nouveau confinement à la suite de la découverte d'un cas positif.

En plus des restrictions imposées par Wellington, les joueurs néo-zélandais auraient dû être mis en quarantaine à leur arrivée en Australie.

"Compte tenu des incertitudes, il semble raisonnable de faire une pause et de trouver plus de clarté dans la programmation de ces matches", a expliqué le directeur exécutif de New Zealand Rugby (NZR), Mark Robinson.

- L'Australie furieuse -

"Nous restons engagés à 100% à disputer la totalité du Rugby Championship en 2021 et nous travaillons en liaison étroite avec la SANZAAR pour examiner une variété d'options", a-t-il ajouté.

Il reste cinq matches à jouer pour les All Blacks dans ce Rugby Championship, celui contre l'Australie, puis deux fois deux matches contre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, et l'Argentine.

La fédération australienne n'a que très peu goûté d'apprendre le retrait des All Blacks sans en avoir été préalablement avisée.

"C'est extrêmement décevant d'être informé de cette décision via les médias, alors que nous avons discuté avec la Fédération néo-zélandaise peu avant, sans qu'ils ne nous tiennent au courant", a indiqué Andy Marinos, patron de la Fédération australienne.

"Je suis fou de rage (...) Nos joueurs ont appris la nouvelle sur les réseaux sociaux. La fédération néo-zélandaise n'a même pas eu le respect de nous en parler avant donc c'est extrêmement décevant", s'est emporté le sélectionneur des Wallabies, le Néo-Zélandais Dave Rennie.

Par ailleurs, certains médias avaient fait état d'un déplacement éventuel du match entre l'Australie et l'Afrique du Sud dans la province du Queensland et des autres peut-être en Europe.

Les matches de l'Argentine ont déjà été déplacés et l'an dernier, l'Afrique du Sud avait déclaré forfait pour la totalité du Rugby Championship, déjà en raison de la pandémie de Covid-19.