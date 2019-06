L'ail américain fait son miel de la guerre commerciale avec la Chine

La plupart des agriculteurs américains subissent de plein fouet la guerre commerciale qui fait rage avec Pékin, mais pour certains, comme les producteurs d'ail ou de miel qui ont subi la concurrence chinoise durant des décennies, la hausse des droits de douane imposés par les Etats-Unis est une bouffée d'oxygène.

"C'est vraiment une période géniale pour nous à Gilroy, en Californie", s'exclame dans une interview à l'AFP Ken Christopher, dont la famille gère le Christopher Ranch, le plus important producteur d'ail américain.

Avant 1993, la majeure partie de l'ail consommé aux Etats-Unis était produit sur place, mais la donne a changé presque du jour au lendemain lorsque les agriculteurs chinois ont commencé à inonder le marché, mettant à genoux leurs homologues américains, assure Ken Christopher.

"Dans les années 1990, il y avait douze grandes exploitations commerciales cultivant de l'ail aux Etats-Unis, maintenant il n'en reste plus que trois", souligne-t-il. "Et c'est dû au dumping (vente à perte) illégal de l'ail chinois !", s'emporte le chef d'entreprise, qui accuse Pékin d'avoir écoulé des milliers de tonnes d'ail en-dessous de leur prix de revient pour conquérir des parts du marché américain.

Conformément aux voeux du président Donald Trump, le gouvernement américain a brutalement augmenté les droits de douane sur un grand nombre de produits chinois. Le 10 mai dernier, la taxe d'entrée imposée sur l'ail chinois est ainsi passée de 10% à 25%.

M. Christopher, dont la société produit chaque année quelque 45.000 tonnes d'ail (environ 30% de la consommation des Etats-Unis), estime que ces droits de douane permettent enfin de rééquilibrer la compétition.

Selon lui, une caisse d'environ 13 kg d'ail chinois coûtait 25 dollars avant la hausse des droits de douane et se vend désormais environ 45 dollars. Par comparaison, il faut débourser 50 à 60 dollars pour une caisse d'ail produit aux Etats-Unis.

- Soulagement -

"Ç'a été un soulagement immédiat pour notre industrie", assure Ken Christopher, dont l'entreprise familiale est, avec environ 1.100 salariés à temps plein, le plus gros employeur de Gilroy, au sud de San Francisco.

"Durant les 25 dernières années, c'était le jeu du chat et de la souris (...) Le temps que le ministère américain du Commerce identifie les exportateurs chinois qui enfreignent les lois anti-dumping, les sociétés en question avaient déjà mis la clé sous la porte pour rouvrir sous un nouveau nom", affirme le patron californien.

"Et souvent, beaucoup de ces sociétés chinoises étaient subventionnées par le gouvernement chinois", accuse-t-il.

La hausse des droits de douane suscite le même enthousiasme chez les producteurs de miel, eux aussi confrontés à une concurrence aussi massive qu'impitoyable de la part des Chinois.

"Ça doit bien faire 30 ans que la Chine essaye de détruire nos apiculteurs en vendant de grandes quantités de miel à des prix bien inférieurs à nos propres coûts de production", déclare à l'AFP Kelvin Adee, directeur de l'Association américaine des producteurs de miel.

"Une livre de miel (453 grammes) coûte au producteur américain entre 1,75 et 1,85 dollar", explique M. Adee, qui possède la plus grand exploitation apicole du pays, Adee Honey Farms, avec quelque 100.000 ruches.

Les Chinois "l'exportent ici à moins d'un dollar, pas moyen de rivaliser avec ça", se désole-t-il.

Pour M. Adee, les Etats-Unis sont largement dépendants du miel importé pour satisfaire leur demande, d'environ 270.000 tonnes par an, contre une production oscillant entre 68.000 et 77.000 tonnes.

Même s'ils estiment que les 25% de droits de douane imposés sur quelque 200 milliards de dollars de marchandises chinoises vont les aider, MM. Christopher et Adee sont convaincus que les agriculteurs chinois vont continuer à contourner le système.

Ils disent avoir conscience que l'arsenal douanier ne peut suffire à résoudre le différend commercial entre Washington et Pékin, et que bon nombre de leurs collègues américains en souffrent.

"Nous savons que beaucoup d'agriculteurs dans le centre du pays vont mal, et nous compatissons", assure Ken Christopher. "Et nous savons que des droits de douane de 25% ne sont pas une solution pérenne, qu'il faudra bien qu'il finisse par y avoir une sorte de négociation entre la Chine et les Etats-Unis", relève-t-il.

"Mais nous espérons vivement que les deux côtés feront en sorte que les pratiques de dumping illégales cessent", insiste M. Christopher.