L'Algérie depuis la chute d'Abdelaziz Bouteflika

L'Algérie, où aura lieu dimanche un référendum constitutionnel, fait face à une grave crise politique à la suite d'un soulèvement populaire, le "Hirak", qui a entraîné le départ en avril 2019 d'Abdelaziz Bouteflika avant d'être suspendu par la crise sanitaire.

Ce référendum coïncidera avec la date anniversaire symbolique du début de la Guerre d'indépendance contre la puissance coloniale française (1954-1962).

- Bouteflika démissionne -

Le 2 avril 2019, le président Abdelaziz Bouteflika, contesté par la rue et sommé de quitter le pouvoir par un de ses principaux fidèles, le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée, démissionne.

Très affaibli depuis un AVC en 2013, M. Bouteflika, 83 ans, avait annoncé le 10 février qu'il briguerait un 5e mandat, déclenchant un mouvement de protestation pacifique d'une ampleur inédite.

- Se débarrasser du "système" -

Le 5 avril, les Algériens descendent à nouveau dans la rue, déterminés à se débarrasser du "système" politique en place depuis l'indépendance (1962).

Les protestataires appellent au départ des "3B", Abdelkader Bensalah (président du Conseil de la Nation, chambre haute), Taïeb Belaiz (président du Conseil constitutionnel) et le Premier ministre Noureddine Bedoui, trois hommes-clés de l'appareil mis en place par M. Bouteflika et à qui la Constitution confie les rênes du processus d'intérim.

Le 9, Abdelkader Bensalah est nommé président par intérim. A Alger, des centaines d'étudiants scandent "Dégage Bensalah" et "Système dégage". La police tire des grenades lacrymogènes et fait usage de canons à eau pour les disperser.

- L'armée durcit le ton -

Le 20 mai, le général Gaïd Salah, nouvel homme fort du pays, rejette les principales demandes du "Hirak": report de la présidentielle convoquée le 4 juillet et départ des figures honnies du "système".

Le 2 juin, faute de candidats, le Conseil constitutionnel annule la présidentielle.

Le général Gaïd Salah juge début août que les revendications "fondamentales" de la contestation ont été satisfaites.

Les Algériens continuent néanmoins à manifester massivement et pacifiquement à Alger et dans tout le pays chaque vendredi.

Le 18 septembre, l'armée durcit le ton, indiquant qu'elle empêchera désormais les manifestants des autres régions de se joindre aux cortèges d'Alger.

- Ex-responsables condamnés -

Le 25 septembre, un tribunal militaire condamne Saïd Bouteflika, frère et puissant conseiller du président déchu, ainsi que deux ex-chefs du renseignement à 15 ans de prison pour "complot".

Deux ex-Premiers ministres, Ahmed Ouyahia et Abdelmalek Sellal, jugés pour corruption, sont condamnés en décembre respectivement à 15 et 12 ans de prison. Ils seront lourdement condamnés dans d'autres affaires de corruption.

- Nouveau président contesté -

Le 12 décembre, Abdelmadjid Tebboune, un ancien fidèle de M. Bouteflika, remporte la présidentielle boycottée par l'opposition et marquée par une abstention record (plus de 60%).

Le lendemain, le nouveau chef de l'Etat invite le "Hirak" au dialogue. Mais les manifestants le conspuent.

- 1er vendredi sans "Hirak" -

Le 31 janvier 2020, pour le 50e vendredi consécutif de manifestations, les contestataires redescendent en nombre dans les rues d'Alger.

Mais le 20 mars, pour la première fois depuis le début de la contestation, les rues d'Alger sont vides, après l'interdiction des rassemblements afin de lutter contre le nouveau coronavirus.

La progression de la pandémie oblige aussi les partisans du "Hirak" à suspendre volontairement les marches.

- Répression -

Le 29 mars, Khaled Drareni, correspondant pour la chaîne francophone TV5 Monde et pour Reporters sans frontières (RSF), est placé en détention préventive, après avoir couvert début mars une manifestation du "Hirak" à Alger.

Le 15 septembre, il est condamné en appel à deux ans de prison ferme pour "incitation à attroupement non armé" et "atteinte à l'unité nationale". La sévérité de la peine déclenche indignation et colère.

Depuis plusieurs mois, une vague de répression cible quotidiennement des militants du "Hirak", des opposants politiques, des journalistes et des blogueurs.

- Référendum constitutionnel -

Le 10 septembre, le Parlement adopte le projet de révision de la Constitution, censée répondre aux aspirations du "Hirak" et fonder une "Algérie nouvelle".

Le projet est rejeté par une plateforme de partis et d'associations liés au "Hirak", ainsi que par le principal parti islamiste algérien.