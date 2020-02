L'ancien président égyptien Hosni Moubarak est mort à 91 ans

L'ancien président égyptien s'est éteint ce mardi 25 février. Selon sa famille, les funérailles d'Hosni Moubarak seront organisées par la présidence égyptienne.

L'assassinat par des islamistes du président Anouar el-Sadate a permis en 1981 à cet ancien commandant de l'armée de l'air d'accéder à la tête de l'Egypte, où personne ne prédit à l'époque beaucoup d'avenir à cet homme sans charisme.

Pragmatique, réputé orgueilleux et de plus en plus coupé du peuple, il s'appuie sur un redoutable appareil policier et un parti à sa dévotion pour étendre son emprise et régner sans partage sur le pays pendant trois décennies.

Le maintien contre vents et marées des accords de paix conclus en 1979 avec Israël et sa réputation de modéré au sein du monde arabe valent à son régime autocratique les faveurs de l'Occident, en particulier des Etats-Unis dont il restera l'allié indéfectible.

Avec sa silhouette trapue, sa chevelure toujours drue malgré l'âge et son regard souvent caché par des lunettes de soleil, M. Moubarak était devenu au fil des ans une figure familière des réunions internationales.

Il s'est aussi montré un adversaire résolu de l'islamisme radical façon Al-Qaïda, mais sans parvenir à enrayer la montée de mouvement conservateur des Frères musulmans, aujourd'hui la force politique la mieux organisée d'Egypte.

La politique d'ouverture économique suivie dans les dernières années de sa présidence a valu à l'Egypte une amorce de décollage économique remarqué, mais aussi une aggravation des inégalités, du mécontentement social et de la corruption.

L'homme âgé de 83 ans, dont le portrait était autrefois placardé à travers le pays, n'est pas apparu en public depuis son départ le 11 février et son remplacement par un collège de généraux.

Aucune image n'est sortie de son exil à Charm el-Cheikh, sur la mer Rouge, où il s'est d'abord retiré dans une villa avant d'être transféré dans un hôpital de la célèbre station touristique égyptienne suite à un malaise cardiaque.

Dans une allocution sonore enregistrée -il n'apparaît pas à l'écran- diffusée par la chaîne satellitaire Al-Arabiya le 10 avril, il s'était dit victime d'une "campagne injuste".

Mais sa tentative de justification tourne court. Quelques jours plus tard, il est placé en détention préventive dans l'hôpital où il est soigné. L'ouverture de son procès est fixée au 3 août.

Né le 4 mai 1928 dans une famille de la petite bourgeoisie rurale du delta du Nil, Mohammed Hosni Moubarak a fait ses preuves dans l'armée, jusqu'à devenir commandant en chef des forces aériennes puis vice-président en avril 1975.

Au cours de sa longue carrière, il a échappé à plusieurs tentatives d'attentat et n'a jamais levé l'état d'urgence en vigueur tout au long de sa présidence.



Hosni Moubarak a dirigé l'Egypte durant trois décenniesk, jusqu'au soulèvement populaire de 2011 qui l'a contraint à la démission.

Depuis sa destitution, la santé fragile de M. Moubarak a été l'objet d'incessantes spéculations et d'informations contradictoires faisant état tour à tour de dépression aiguë, d'un cancer, d'accidents cardiaques ou de problèmes respiratoires.Ce dernier a régulièrement été hospitalisé et admis en soins intensifs, depuis qu'il a quitté le pouvoir.