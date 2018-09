L'ancienne déportée Ida Grinspan est décédée

Une des dernières survivantes de la "Shoah", l'ancienne déportée d'Auschwitz, Ida Grinspan, est décédée à l'âge de 89 ans, a annoncé dans la nuit de lundi à mardi la députée des Deux-Sèvres Delphine Batho sur son compte Twitter.

"J’ai l’immense tristesse de faire part aux Deux-Sévriens de la disparition de notre protégée Ida Grinspan, femme exceptionnelle de courage et de joie de vivre", a annoncé la députée.

"Survivante de la Shoah, elle témoignait toujours auprès des jeunes et nous rendait souvent visite. Elle était mon amie", a ajouté Delphine Batho.

Ida Grinspan est née à Paris en 1929, de parents originaires de Pologne et arrivés en France six ans plus tôt pour fuir l'antisémitisme, selon la survivante qui a témoigné à plusieurs reprises devant des collégiens de France.

Au début de la Seconde guerre mondiale, ses parents la confient à une nourrice dans un petit village des Deux-Sèvres où elle sera arrêtée dans la nuit du 30 au 31 janvier 1943. Elle fut déportée le 10 février 1944 vers le camp d'Auschwitz.

Avant elle, sa mère - arrêtée le 16 juillet 1942 lors de la rafle du Vel d'Hiv - avait été aussi déportée vers Auschwitz. Le père, lui, avait été déporté en juillet 1944.

Libérée le 2 mai 1945 du camp de Neustadt-Glewe en Allemagne elle ne retrouvera que son frère.