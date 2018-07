L'Angleterre met fin à sa malédiction des tirs au but

L'Angleterre a mis fin à la malédiction qui la poursuivait lors des séances de tirs au but en Coupe du monde, remportant la toute première série de son Histoire mardi contre la Colombie en huitièmes de finale du Mondial-2018.

Les Anglais avaient jusqu'à présent un triste bilan de zéro succès en trois séances. Ils avaient cédé contre l'Allemagne de l'Ouest en demi-finale en 1990, sur un raté de Chris Waddle. Puis contre l'Argentine en 1998 en 8e de finale, lors du fameux match où David Beckham avait été exclu, avec cette fois le milieu David Batty dans le rôle du maladroit. Et les Trois Lions avaient encore sombré contre le Portugal en 2006 en quarts de finale, dans une séance cauchemardesque où Frank Lampard, Steven Gerrard et Jamie Carragher avaient raté.

Zéro séance de tirs au but remportée en trois essais donc, avant, enfin, le succès contre la Colombie, grâce à leur capitaine Harry Kane, déjà buteur sur penalty en seconde période et premier à réussir sa tentative, qui a montré la voie à Marcus Rashford, Kieran Trippier et Eric Dier.

Certes, Jordan Henderson a manqué son tir, repoussé par David Ospina, mais le gardien Jordan Pickford a réussi à repousser le tir de Carlos Bacca et Matheus Uribe a trouvé sa transversale.

Un grand "ouf!" de soulagement donc pour l'Angleterre, qui s'était également montrée très friable mentalement lors des séances de tirs au but dans les Championnats d'Europe, avec un seul succès en quatre tentatives...