A l'approche d'Halloween, une Américaine ressuscite des recettes de cuisine d'outre-tombe

Pour certains, les pierres tombales peuvent évoquer le deuil, pour d'autres l'hommage rendu à un proche, ou encore, avec un peu d'imagination, une main décharnée qui surgit de la terre fraîchement retournée.

Mais s'y cache, pour l'oeil avisé, un véritable livre de recettes culinaires qu'une Américaine a commencé à explorer sur Tik Tok, où ses vidéos publiées sous le compte @ghostlyarchive ont été vues des millions de fois.

Crumble aux pêches, tarte aux myrtilles ou caramels mous: pour chaque épitaphe gourmande, Rosie Grant, une bibliothécaire de 33 ans, procède de la même manière.

Face à des instructions limitées -- "pas beaucoup de place sur une pierre tombale", confie-t-elle à l'AFP --, elle doit d'abord deviner le temps et la température de cuisson, avant que les commentaires postés sous la vidéo de sa première tentative ne lui permettent d'affiner les suivantes.

C'est par hasard que Rosie Grant est tombée sur sa première recette d'outre-tombe, celle des sablés viennois de Naomi Odessa Miller Dawson, morte en 2009 à 87 ans et enterrée au cimetière de Green-Wood, à Brooklyn, New York.

Alors stagiaire aux archives numériques d'un cimetière de Washington, elle découvre le monde des taphophiles, les passionnés de tombes et autres nécropoles. Elle lance un compte Tik Tok dédié aux merveilles inattendues de ces lieux de recueillement et, en se renseignant, finit par dénicher la recette de Mme Dawson sur internet.

"Ce n'est pas simplement que cette femme aimait les biscuits (...), elle avait carrément les ingrédients sur sa tombe! J'ai trouvé ça incroyable", confie la bibliothécaire, qui s'est depuis installée à Los Angeles. "Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette recette? Quel goût ont-ils? J'étais si curieuse."

- Apaisement -

Depuis cette première vidéo postée en janvier, Rosie Grant a découvert une douzaine de recettes -- la plupart lui ont été envoyées par des internautes --, engrangé 108.000 abonnés et des millions de vues sur Tik Tok juste avant Halloween, la fête américaine qui met les revenants à l'honneur.

Des proches des défunts dont elle réalise les recettes l'ont même contactée.

Toutes les recettes qu'elle a trouvées figurent sur des pierres tombales de femmes, la plupart décédées il y a moins de trente ans.

"Beaucoup d'entre elles ont donc des petits-enfants et arrière-petits-enfants sur Tik Tok. Plusieurs d'entre eux ont commenté les vidéos en disant: +Hé, c'est ma mamie, c'est la recette qu'on faisait, je recommande que vous la fassiez comme ceci+", raconte Rosie Grant avec enthousiasme.

Entre deux plats sucrés et salés, la bibliothécaire explore des catacombes dans ses vidéos, raconte la vie des femmes accusées de sorcellerie lors des fameux procès de Salem, partage des anecdotes sur la vie de célébrités enterrées ou raconte, par exemple, comment la coutume de pique-niquer au cimetière est passée de mode au début du 20e siècle.

Pour Rosie Grant, qui a perdu ses deux grand-mères pendant la pandémie, ce cheminement a apporté un certain apaisement.

"Tout ce processus m'a fait prendre conscience du fait que les gens et la société se portent mieux quand on réfléchit à sa propre mortalité. Et pas dans le sens +Youpi, la mort+, mais plutôt se dire +Oh, ce n'est pas grave qu'on meure tous un jour+ et profiter pleinement de sa vie."

Pour Halloween, Rosie Grant essaiera une nouvelle recette de l'au-delà: une glace à l'abricot. Et à la fin de la vidéo, elle ajoutera ces mots qui concluent, avec le sens de la formule, chacun de ses Tik Tok: "C'est une tuerie."