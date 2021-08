A l'approche de la rentrée, nouveau samedi de mobilisation anti-pass sanitaire

A l'approche de la rentrée, les opposants au pass sanitaire et à toute obligation vaccinale contre le Covid-19 comptent accroître la pression sur le gouvernement pour leur sixième week-end de mobilisation, avec plus de 200 manifestations prévues en France.

Selon les estimations d'une source policière, entre "170.000 et 220.000" personnes devraient manifester, avec des cortèges importants anticipés à "Toulon, Nice, Marseille, Montpellier ou encore Perpignan".

Dans le centre de la petite ville de Pau (77.000 habitants), au moins 2.700 personnes selon la police ont manifesté en matinée, dont une des figures emblématiques du mouvement des "gilets jaunes", Jérôme Rodrigues. "Vaccinez-vous si vous voulez mais on est contre un pass à l’hôpital ou pour aller faire ses courses, on demande l'abrogation de la loi", a-t-il lancé dans une brève allocution.

Le pass sanitaire s'applique notamment aux bars et restaurants, aux services de santé à certaines conditions, dans les trains. Et il a été étendu depuis lundi à plus de 120 grands centres commerciaux et magasins de région parisienne et de la moitié sud de la France.

Il peut s'agir d'une preuve de vaccination complète, d'un test antigénique de moins de 72 heures ou d'une preuve de maladie dans les six derniers mois.

A Paris, entre 12.000 et 20.000 manifestants contre ce dispositif sont attendus, selon la source policière.

Quatre cortèges y sont organisés, dont deux à l'initiative de collectifs de "gilets jaunes" et l'un à l'appel de Florian Philippot, ex-numéro 2 du Front national devenu chef de file des "Patriotes".

Sur Twitter, M. Philippot a appelé les manifestants à "acclamer" le nom du professeur Didier Raoult - promoteur d'un traitement controversé des malades du Covid-19 - après les déclarations du directeur-général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille qui ne souhaite pas reconduire l'infectiologue de 69 ans à la tête de l'IHU Méditerranée Infection.

Le mouvement qui a débuté mi-juillet et rassemble au-delà de la galaxie vaccino-sceptique ou complotiste, est marqué par une forte décentralisation.

Samedi dernier, le ministère de l'Intérieur avait recensé 214.845 manifestants sur tout le territoire, un chiffre en légère baisse par rapport à la semaine précédente. De son côté, le collectif militant Le Nombre Jaune, qui publie un décompte ville par ville, en avait dénombré 388.843, également en légère baisse par rapport aux 415.000 qu'il avait comptés le samedi précédent.

- "Touche pas à mes enfants" -

Les opposants au pass sanitaire - qu'ils perçoivent comme "une obligation vaccinale déguisée", une mesure "disproportionnée" ou "discriminatoire" - sont aussi vent debout contre l'éventuelle extension de la vaccination aux moins de 12 ans, avec notamment le slogan "Touche pas à mes enfants".

Cette mesure n'est "pas d'actualité" en France, a assuré jeudi le ministre de l’Éducation Jean-Michel Blanquer.

Les 12-17 ans peuvent se faire vacciner depuis la mi-juin et 55% d'entre eux ont déjà reçu une dose.

Ces manifestations interviennent alors que vendredi soir, près de 2.100 malades du virus étaient toujours hospitalisés en soins critiques en France, les situations étant très contrastées d'une région à l'autre.

Le CHU de Guadeloupe bat le rappel de tout son personnel et selon un communiqué du préfet de région, "60 décès supplémentaires sont à déplorer" depuis lundi. En Polynésie française, les écoles, collèges et lycées qui avaient fait leur rentrée il y a deux semaines vont fermer dès lundi, car "la propagation du virus Delta au sein des établissements scolaires (...) nécessite une réaction forte", a fait valoir le président de l'archipel Edouard Fritch.

A la veille des manifestations, le Premier ministre s'était déplacé au Centre hospitalier d'Etampes (Essonne). Jean Castex y a souligné qu'aucun des cinq malades admis en réanimation n'est vacciné, y voyant "la preuve par l'exemple". "C'est toujours le même profil: (des malades) plus jeunes et non vaccinés", a-t-il insisté.

Plus de sept personnes sur dix ont désormais reçu au moins une dose de vaccin en France, et plus de six sur dix sont totalement vaccinées, selon le ministère de la Santé.

burx-dar-lbx/vac/shu