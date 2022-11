L'Assemblée débute l'examen de moyens pour la sécurité, LR ne fera "pas obstruction"

L'Assemblée a démarré de manière poussive lundi l'examen d'un projet de loi de programmation et d'orientation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), qui prévoit 15 milliards d'euros supplémentaires sur cinq ans, mais aussi des mesures rejetées par une partie de la gauche et mieux accueillies par la droite.

Rappelant que le texte avait été largement approuvé par le Sénat à majorité de droite (307 voix pour, dont les sénateurs socialistes, contre 27), Gérald Darmanin a appelé les députés à l'adopter, pour répondre au "manque de moyens structurels depuis plus de trente années", et aux "changements de la délinquance et de la criminalité".

Les parlementaires soutiennent globalement une augmentation des moyens pour les forces de l'ordre, mais se divisent sur leur fléchage. Les députés Insoumis ont déposé sans succès une motion de rejet préalable au texte.

"Je ne vote pas 15 milliards à l'aveugle et je ne vote pas 15 milliards pour accomplir la politique de Gérald Darmanin", a insisté le député LFI Ugo Bernalicis, accusant le ministre de vouloir des policiers "entre Terminator et Robocop", au lieu d'une "police de proximité nécessaire".

"Je connais votre projet, c'était de désarmer la police", a rétorqué Gérald Darmanin, l'accusant de "fuir le débat" et arguant que les créations de postes prévues étaient détaillées.

Des députés de gauche ont également plaidé contre l'extension de la possibilité de délivrer des amendes forfaitaires, qui concernerait une vingtaine de délits supplémentaires, notamment celui d'entrave à la circulation routière. Ils y voient une offensive déguisée contre les actions des gilets jaunes ou des militants pour le climat.

Plus largement ces extensions font "pencher le texte vers un dangereux slogan: le problème de la police serait la justice", a dénoncé la communiste Elsa Faucillon.

"Nous partageons la volonté d'améliorer le lien entre police et population. Nous divergeons sur la méthode", a insisté l'écologiste Sandra Regol.

"La menace est plutôt du côté des policiers à vous entendre (...) On a une vision totalement différente", a sèchement acté le ministre.

Députés LFI, écologistes et communistes se préparent majoritairement à voter contre ce texte.

- LR ne fera "pas obstruction" -

Leurs alliés socialistes partent d'une position moins hostile. Saluant "beaucoup de choses intéressantes", notamment des mesures de "modernisation (...) absolument indispensables", le socialiste Roger Vicot a déploré des angles morts, notamment sur les "relations police-population".

Il a également fait valoir qu'un "rapport annexe" au projet de loi, sorte de feuille de route du ministère pour les cinq prochaines années, "fix(ait) le cadre de la départementalisation qui va permettre (...) la réforme de la police judiciaire", très critiquée.

Ce rapport, qui concentre une large partie du millier d'amendements déposés, sera débattu à la fin de l'examen du texte, prévu en fin de semaine.

Pour Les Républicains, Ian Boucard a déploré un contenu "insuffisant", mais reconnu des "avancées": "Nous ne ferons pas obstruction à ce projet de loi nécessaire, mais nous serons force de proposition", a-t-il déclaré.

En l'absence de majorité absolue, le camp présidentiel devrait compter sur la droite pour faire passer le texte.

Côté Rassemblement national, Jordan Guitton a fustigé une absence de "volonté politique" du gouvernement sur la sécurité mais il a aussi qualifié le texte d'"avancée bonne à prendre".

"On n'a toujours pas compris si vous votiez ou pas le texte", a ironisé Gérald Darmanin.

Entre motion de rejet et prises de paroles parfois tendues, les députés n'auront abordé qu'une vingtaine d'amendements lundi, adoptant en toute fin de séance le premier article examiné, qui acte l'augmentation des crédits sur le quinquennat.

- Cybercriminalité et procédure pénale -

Près de la moitié des 15 milliards d'euros doivent être dédiés à la transformation numérique. 8.500 postes de policiers et gendarmes doivent être créés sur le quinquennat, avec onze nouvelles unités de forces mobiles et 200 brigades de gendarmerie.

Contre la cybercriminalité, le texte permet les saisies d'actifs numériques. Il prévoit par ailleurs de réprimer plus sévèrement l'outrage sexiste et comporte plusieurs mesures de simplification de la procédure pénale. Dans certains cas les victimes pourront déposer plainte en visioconférence.

Les sénateurs ont alourdi les peines encourues pour les violences faites aux élus, les rodéos urbains et les refus d'obtempérer, alors que depuis le début de l'année douze personnes sont décédées après des tirs de la police lors de refus d'obtempérer.

Autre point sensible: alors que la classe politique s'est divisée sur l'accueil de l'Ocean Viking avec 230 migrants à bord, la feuille de route annexée au projet de loi évoque le renforcement des prérogatives des garde-frontières de Frontex, l'agence européenne de surveillance des frontières.