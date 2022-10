A l'Assemblée, l'équilibre délicat entre liberté d'expression et "débats sereins"

"Lâche", "xénophobe"... Peut-on tout dire dans l'hémicycle ? A l'Assemblée, la série de rappels à l'ordre infligés par la présidente Yaël Braun-Pivet continue à faire polémique et interroge sur l'équilibre subtil entre la "totale liberté d'expression" des parlementaires sur le plan juridique et la bonne tenue des débats.

La titulaire du perchoir a promis une discussion sur le sujet au sein du bureau de l'Assemblée - sa plus haute autorité collégiale - le 9 novembre.

. Que s'est-il passé ?

Lors d'une séance particulièrement électrique mardi dernier, Yaël Braun-Pivet a infligé trois rappels à l'ordre: d'abord aux RN Alexandre Loubet (avec sanction financière) et Frédéric Boccaletti pour avoir traité les ministres Bruno Le Maire et Pap Ndiaye de "lâche" et de "communautariste" pendant les questions au gouvernement. Puis à l'élue Renaissance Astrid Panosyan-Bouvet qui a qualifié peu après le RN de parti "à l'ADN xénophobe".

Mme Braun-Pivet a justifié la première sanction, plus sévère, par l'article 70 du règlement de l'Assemblée pour "provocation" et "injure" contre Bruno Le Maire, et les suivantes par le "contexte" houleux de l'ensemble de la séquence.

Mais la gauche et des élus de la majorité fustigent la décision visant Astrid Panosyan-Bouvet. Ils estiment que "xénophobe" relève d'une "qualification politique" confirmée par la jurisprudence.

Astrid Panosyan-Bouvet, qui maintient ses propos sur le RN, a reçu un texto de "justification" de la présidente de l'Assemblée évoquant le contexte particulier de l'épisode.

. Pourquoi le débat rebondit ?

Jeudi soir, dans une nuit encore agitée en plein examen du budget à l'Assemblée, plusieurs députés écologistes ont qualifié le Rassemblement national de parti "raciste et xénophobe".

Le groupe de Marine Le Pen est aussitôt monté au créneau pour réclamer une sanction similaire à celle de mardi. "Je ne vois pas comment vous ne pouvez pas sanctionner deux députés qui nous insultent de racistes. Les sanctions doivent être les mêmes pour tous", n'a pas manqué de lancer Sébastien Chenu.

Au perchoir, Yäel Braun-Pivet a estimé "plus sage concernant ces différents termes utilisés depuis quelques jours que nous puissions en délibérer calmement, sereinement en réunion de bureau le 9 novembre" avec notamment "l'ensemble des présidents de groupe".

Certains députés grincent des dents. La présidente de l'Assemblée "s'est un peu pris les pieds dans le tapis" dans cette affaire et "elle va être chahutée maintenant", estime un LR. "Si on ne peut même plus dire +communautariste+ dans cette enceinte, ça devient grave. Et là, elle commet une erreur en remettant la question à un bureau", juge-t-il.

. Les parlementaires peuvent-ils tout dire dans l'hémicycle ?

Juridiquement, oui. Pour garantir la séparation des pouvoirs, aucun parlementaire ne peut être poursuivi pour les opinions et votes émis dans l'exercice de ses fonctions. C'est le principe "d'irresponsabilité", garanti par l'article 26 de la Constitution.

"La liberté d'expression des parlementaires reste la condition de leur indépendance", souligne ainsi le constitutionnaliste Didier Maus. Dans l'hémicycle, "on peut condamner des propos politiquement, mais pas juridiquement".

Le règlement des deux chambres prévoit toutefois des peines disciplinaires internes, afin de préserver notamment la bonne tenue des débats.

Dans l'article 70 du règlement de l'Assemblée, des sanctions peuvent s'appliquer à une "scène qui trouble l'ordre", une "mise en cause personnelle", des "injures, des provocations, des menaces", un "appel à la violence" ou une "voie de fait".

"Le principe général, c'est la totale liberté d'expression des parlementaires", mais "le règlement prévoit une police interne des débats", "une prérogative de la personne qui préside", rappelle ainsi un ancien président de l'Assemblée François de Rugy.

Selon lui, Yaël Braun-Pivet a cherché une "forme d'équilibre" mardi en sanctionnant à la fois le RN et Renaissance.

"C'est difficile" avec une "situation nouvelle" dans l'hémicycle sans majorité absolue et des "forces populistes comme LFI et le RN", considère cet ancien élu macroniste.