L'astronaute américaine de retour sur Terre, après 11 mois à bord de l'ISS

L'astronaute américaine Christina Koch est revenue sur Terre jeudi, après avoir passé près d'un an à bord de la Station spatiale internationale (ISS) et battu le record féminin du temps passé dans l'espace.

Christina Koch et ses collègues, Luca Parmitano de l'Agence spatiale européenne et le cosmonaute russe Alexandre Skvortsov, ont atterri dans les steppes du Kazakhstan, en Asie centrale, à 9H12 GMT, à l'issue d'un vol d'environ trois heures et demie.

"L'atterrissage s'est déroulé comme prévu (...), l'équipage se sent bien", s'est félicité le chef de l'Agence spatiale russe (Roskosmos), Dmitri Rogozine, sur Twitter.

Astronaute de la Nasa, Christina Koch, 41 ans, est restée à bord de l'ISS 328 jours, soit quelque 11 mois, battant ainsi le record précédent établi par Peggy Whitson, la vétérane de l'espace.

Le 28 décembre, Mme Koch passait dans l'espace son 289e jour, alors que sa compatriote n'y était restée que 288 jours.

Cette ingénieure américaine a déjà fait inscrire son nom dans l'histoire en participant à la première sortie spatiale 100% féminine, qu'elle a effectuée en octobre 2019 avec Jessica Meir, une biologiste marine.

Interviewée par la presse mardi, à deux jours de son retour sur Terre, Christina Koch a confié à la NBC que c'est la "microgravité" qui allait lui manquer le plus.

"C'est vraiment drôle d'être dans un endroit où l'on peut sauter du sol au plafond quand on veut", a-t-elle raconté, en souriant.

- "De l'espace pour les femmes" -

Si elle a battu le record de Peggy Whitson, 59 ans, qui a effectué trois missions spatiales, celle-ci reste toujours son "héroïne" et "mentor", assure Christina Koch.

Elle rêve aussi d'"inspirer la future génération d'explorateurs".

Christina Koch revient sur Terre peu après la présentation, lors de la finale du championnat du football américain Super Bowl, d'une nouvelle publicité aux accents spatiaux de la marque de produits de beauté Olay.

Cette pub, avec comme vedette l'astronaute de le Nasa Nicole Stott, appelle à "faire de l'espace pour les femmes" et vise à aider la compagnie à réunir 500.000 dollars pour l'organisation Women Who Code, qui encourage les jeunes femmes à étudier les technologies et les sciences.

La première femme à s'envoler dans l'espace avait été la cosmonaute soviétique Valentina Terechkova. Son vol en 1963 reste à ce jour l'unique mission spatiale effectuée par une femme en solo.

Depuis le début des lancements vers l'ISS, la Russie n'a envoyé dans l'espace que des hommes, à l'exception d'Elena Serova en 2014.

Ces deux femmes cosmonautes sont actuellement députées à la Douma d'Etat (chambre basse du parlement russe), dans les rangs du parti au pouvoir Russie unie.

- Et les hommes? -

A la différence de Christina Koch, dont le séjour à l'ISS a été prolongé au-delà des délais initialement prévus, Luca Parmitano et Alexandre Skvortsov achèvent des missions standard de six mois.

Mardi, M. Parmitano a passé les commandes de l'ISS au cosmonaute de l'Agence spatiale russe (Roskosmos) Oleg Skripotchka.

Le spationaute italien de 43 ans a régulièrement publié des photos de la Terre prises depuis l'ISS, en montrant notamment les feux de forêt en Australie ou encore les Alpes, qu'il décrit comme "une colonne vertébrale qui ne s'incline jamais devant le temps".

Seuls quatre cosmonautes russes ont passé un an ou plus dans l'espace en une seule mission, le record absolu de 437 jours étant détenu par Valéri Poliakov.

Parmi les astronautes de la Nasa, le record revient à Scott Kelly, qui a passé 340 jours d'affilée sur l'ISS avant de revenir sur Terre en 2016.