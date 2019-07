L'Atlético Madrid recrute Mario Hermoso pour cinq saisons

Mario Hermoso, défenseur central international espagnol de 24 ans, a été transféré de l'Espanyol de Barcelone à l'Atlético Madrid pour cinq saisons et 29 millions d'euros (dont 4 de bonus), ont annoncé les deux clubs jeudi.

"L'Atlético Madrid et le RCD Espanyol ont trouvé un accord pour le transfert de Mario Hermoso vers notre club. Le défenseur sera donc un joueur des +rojiblanco+, et s'est engagé pour cinq saisons", a annoncé l'Atlético par communiqué.

Le transfert avoisinerait les "25 millions d'euros" selon l'Espanyol, qui obtiendra également "quatre millions d'euros de bonus aisément atteignables en fonction du rendement du joueur, et une part de 20% sur une éventuelle future vente", comme il l'a indiqué sur son site.

Hermoso, qui arrive à Madrid après deux saisons à Barcelone, clôt la série de renforts défensifs des "Colchoneros", après l'arrivée mercredi du latéral anglais Kieran Trippier.

Appelé trois fois en sélection, le défenseur de 24 ans formé sur les bancs du Real Madrid a inscrit 4 buts en 59 rencontres lors des deux dernières saisons à l'Espanyol, où il s'est élevé au rang de cadre de l'équipe.

"Je suis ému, c'est une des choses qui me tenaient le plus à cœur. C'est une opportunité qui me permettra de continuer à grandir en tant que footballeur", a déclaré le joueur lors de sa présentation officielle.