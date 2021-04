L'audience de la radio toujours en berne en janvier-mars

La radio, malmenée l'an dernier par la crise sanitaire, a encore perdu globalement des auditeurs en début d'année, un contexte déprimé dans lequel France Inter limite la casse tandis que RTL ou RMC sont à la peine et que franceinfo garde le vent en poupe.

D'après des données publiés jeudi par Médiamétrie, le nombre d'auditeurs quotidiens de la radio, toutes stations confondues, a chuté à 40,1 millions sur la période janvier-mars, soit une perte de près de 300.000 auditeurs par rapport à la vague précédente (fin 2020) et une dégringolade de plus de 2,1 millions d'auditeurs par rapport à un an plus tôt.

Une tendance qui s'est amplifiée par rapport aux trimestres précédents, où l'écoute de la radio s'affichait déjà en baisse, la faute au développement massif du télétravail et aux restrictions des déplacements liés à la crise sanitaire, qui ont réduit fortement l'écoute en mobilité.

Un gros handicap pour la radio qui se consomme habituellement beaucoup en voiture ou dans les transports en commun, et surtout aux horaires les plus stratégiques, matin et fin de journée.

Et comme depuis le début de la crise du Covid-19, le service public s'en sort plutôt bien. La première radio du pays, France Inter, limite les dégâts avec 12,3% d'audience cumulée, en baisse d'un demi-point, alors que RTL accuse plus nettement le coup (-1,6 point à 10,5%). Si l'on regarde l'autre grand critère de comparaison, la part d'audience, RTL qui faisait jeu égal l'an dernier avec sa rivale publique repasse derrière (à 12,4% contre 13,3% pour Inter).

franceinfo conserve sa 3e place en audience cumulée conquise fin 2020, à 8,9% (+1,5 point) devant NRJ (-0,6 point à 8,5%). RMC (-0,6 à 5,8%) reste en difficulté depuis le départ de Jean-Jacques Bourdin de sa matinale, au début de la saison, rattrapée par Skyrock (6,2%) ou France Bleu (6%). Plus bas dans le classement, Europe 1 perd 0,4 point sur un an à 5%, mais se stabilise par rapport à la précédente "vague" d'audiences.