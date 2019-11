L'audiovisuel public lance sa plateforme éducative "Lumni"

L'audiovisuel public a lancé mardi sa plateforme éducative "Lumni", qui regroupe l'ensemble des contenus proposés aux élèves et enseignants par France.tv, l'Ina, Arte, France Médias Monde, Radio France et TV5Monde.

Au menu de lumni.fr, plus de 10.000 contenus: des jeux pour les maternelles et la découverte de la lecture avec Yétili, une visite de l'Europe avec Scooby-Doo pour les primaires, "C'est pas sorcier" et des cours de code pour les collégiens, de l'actualité et des aides à la révision pour les lycéens.

"Lumni offre des contenus originaux édités par tous les acteurs de l'audiovisuel public, avec cette spécificité que chacune des ressources proposées est vérifiée et expertisée, pour en assurer la qualité et la pertinence - sur les sujets traités, comme sur la manière dont ils le sont", a souligné la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte lors de son lancement à la Bibliothèque nationale.

"Pour chaque discipline et chaque niveau, de 3 à 18 ans, de l'école primaire au lycée, en fonction des programmes scolaires y compris les nouvelles matières issues de la réforme du bac, les enseignants pourront trouver un contenu adapté à leurs cours et ce, en toute confiance", a souligné Laurent Vallet, le président de l'Institut national de l'audiovisuel. Le nouveau service, qui remplace la plateforme Jalons, a pour objectif de "faciliter l'utilisation directe en salle de classe" des ressources, contextualisées historiquement et médiatiquement, avec en plus des propositions de pistes pédagogiques.

"Cette plateforme contribuera également à lutter contre la désinformation", a souligné Delphine Ernotte. "Les émissions de décryptage de l'actualité permettront aux enfants de détecter les infox dès leur plus jeune âge, celles sur la fabrique de l'info désamorceront la méfiance sur leur production, dans une démarche de savoir éclairé dont l'école est le premier pilier".

Lumni a été réalisée en partenariat avec Eduthèque, Canopé, le Clemi, et la Ligue de l'enseignement, des organismes déjà associés aux offres actuelles de l'audiovisuel public.

Jusqu'ici les acteurs de l'audiovisuel public proposaient des offres distinctes destinées au monde de l'éducation, comme les plateformes France TV Education et Educ'Arte.

Cette plateforme commune fait partie de la feuille de route annoncée par le gouvernement dans le cadre de la réforme de l'audiovisuel public, au même titre que "vrai ou fake", la plateforme qui regroupe l'ensemble des programmes de "fact checking" de l'audiovisuel public, ou "culture prime", une marque qui met en valeur leurs contenus culturels sur les réseaux sociaux.