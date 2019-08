L'auteur d'une attaque au couteau arrêté à Sydney

Un homme a poignardé une femme et tenté de blesser plusieurs autres personnes avant d'être maîtrisé par des passants mardi dans le quartier d'affaires de Sydney, ont rapporté des témoins à l'AFP.

Cet homme de 21 ans, vivant à Sydney, est soupçonné d'avoir peu auparavant tué une jeune femme, a précisé la police.

Il était connu pour des antécédents psychiatriques, pas pour des liens avec une organisation terroriste, a-t-elle ajouté.

La police a cependant trouvé sur lui une clé USB contenant des détails sur les attaques de suprémacistes blancs aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande.

La femme qu'il a poignardée et blessée, âgée de 41 ans, se trouvait dans un état "stable".

Mais le corps d'une jeune femme d'une vingtaine d'années a été découvert dans un complexe résidentiel non loin de l'attaque perpétrée en plein quartier d'affaires du centre de Sydney. La police soupçonne l'agresseur au couteau d'être l'auteur de son meurtre.

Des images diffusées par des médias australiens ont montré l'agresseur peu après l'attaque debout sur le toit d'une voiture, hurlant "Allah Akbar" ("Dieu est le plus grand"), brandissant un couteau tout en criant "Abattez-moi !".

La police a également indiqué avoir recueilli plusieurs témoignages rapportant l'utilisation de cette expression.

Témoin de la scène survenue peu après l'heure du déjeuner, Megan Hayley a précisé à l'AFP que l'agresseur, muni d'un énorme couteau de cuisine, avait poursuivi plusieurs personnes pour tenter de les poignarder. "Cinq ou six personnes se sont lancées à sa poursuite pour tenter de l'arrêter", a-t-elle ajouté.

Quatre d'entre elles, Alex Roberts, Lee Cuthbert et les frères Paul et Luke O'Shaughnessy, employés d'un cabinet de recrutement et témoins de la scène de la fenêtre de leur bureau, se sont aussitôt précipités dans la rue et lancés à sa poursuite.

Paul O'Shaughnessy, ancien joueur professionnel de footbal, et son frère Luke, champion de boxe thaï, ont dit être convaincus qu'il s'agissait d'une attaque terroriste.

Luke O'Shaughnessy, avec l'aide d'un autre homme, a "réussi à le plaquer le sol et à l'attacher" peu avant l'arrivée des policiers, a raconté à l'AFP Lee Cuthbert.

La police a salué le courage des personnes qui ont maîtrisé l'agresseur, les qualifiant de "héros".