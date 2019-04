L'Autorité de la concurrence prescrit un "assouplissement" du monopole des pharmacies

L'Autorité de la concurrence a recommandé jeudi d'élargir la vente de médicaments sans ordonnance aux parapharmacies et à la grande distribution et d'ouvrir le capital des pharmacies, des propositions entourées de garde-fous qui n'ont cependant pas convaincu leurs représentants.

L'Autorité a réaffirmé, dans son avis, la "pleine justification du monopole pharmaceutique", tout en prônant son "assouplissement partiel et strictement encadré" pour faire baisser les prix de certains produits de santé et améliorer leur accès.

Ainsi, seules certaines catégories de produits de santé (médicaments vendus sans ordonnance, autotests de dépistage VIH, lecteurs de glycémie...) pourraient être vendues dans des espaces dédiés au sein de supermarchés, avec la présence "obligatoire et continue d'un pharmacien" responsable, selon l'Autorité.

L'installation de ces nouveaux lieux de dispensation devrait aussi être encadrée par les autorités pour ne pas affaiblir le maillage territorial des pharmacies, l'une des craintes majeures des syndicats du secteur.

"Ne pas fragiliser une officine en situation délicate pourrait être un motif de refus tout à fait légitime" à l'installation d'un espace concurrent dans un supermarché voisin, a ainsi estimé lors d'un point presse Isabelle de Silva, la présidente de l'Autorité.

L'institution est également favorable à une ouverture du capital des officines. Car le cadre légal actuel, empêchant notamment un pharmacien de détenir plus d'une officine, "bride" selon elle le développement des nouvelles missions des pharmaciens (télémédecine, télédiagnostic), qui sont pourtant des relais de croissance pour leur activité.

- Un "rapport inutile" -

Des participations minoritaires de pharmaciens dans un nombre limité d'autres pharmacies sont permises. Mais "ces règles restent contraignantes et limitent la capacité des officines d'accéder à des sources de financement" face aux enjeux qu'implique leur modernisation, selon l'Autorité.

Sur ce point hautement sensible, l'Autorité s'est contentée de formuler quatre modèles gradués d'ouverture du capital à l'appréciation du gouvernement et des professionnels.

En permettant des investisseurs externes minoritaires ou majoritaires, il conviendrait d'avoir des "conditions strictes d'ordre déontologique" pour maintenir le monopole d'exercice du pharmacien, ainsi que des règles pour éviter des conflits d'intérêts.

Les syndicats des pharmaciens d'officine ont mal accueilli cet avis, reprenant en grande partie des propositions d'un précédent rapport de l'Autorité sorti en 2013.

L'Autorité "se moque de la sécurité des patients. Rapport inutile dont les conclusions se répètent comme un refrain: préconiser la destruction des derniers lieux de santé dans les territoires", a critiqué jeudi sur Twitter Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF).

Dans les pays européens ayant déjà libéralisé la vente de médicaments sans ordonnance (OTC), les prix de ces produits ont baissé de 10 à 15%, selon l'Autorité. Mais en France les prix de ces médicaments sont déjà "de très loin inférieurs à la moyenne européenne", a ajouté M. Besset auprès de l'AFP.

- Non à un "Amazon du médicament" -

L'Autorité "adopte un nouveau style en avançant masquée derrière des considérations de santé publique et d'intérêt des pharmaciens pour mieux porter atteinte aux fondamentaux" de la profession, "établis au seul bénéfice du patient", a aussi dénoncé l'Ordre national des pharmaciens dans un communiqué.

"La mise en oeuvre de ses recommandations entraînerait la désorganisation de la dispensation des médicaments et la financiarisation du réseau des pharmacies", selon l'Ordre.

L'Autorité a aussi recommandé de clarifier l'encadrement actuel de la publicité sur les prix de produits de parapharmacie, actuellement très restrictives pour les officines, et surtout d'assouplir les modalités de vente en ligne des médicaments OTC par les pharmacies.

Bien qu'elle soit autorisée depuis fin 2012, ce mode de distribution concerne à peine 1% des ventes de médicaments OTC en France, contre 14% en Allemagne. En outre, des sites belges comme Newpharma attirent bon nombre de patients français, preuve d'un besoin non satisfait en France, selon l'Autorité.

Mme de Silva a toutefois assuré qu'un "Amazon du médicament ne peut pas exister en France". L'Autorité plaide plutôt pour autoriser le référencement et les comparateurs en ligne payants pour les sites des officines physiques, permettre à ces dernières de regrouper leur activité en ligne et d'avoir des entrepôts plus éloignés de leurs locaux physiques.

Début mars, le Premier ministre Edouard Philippe s'était déjà dit favorable à ces dernières propositions. Une première réunion de travail sur ce dossier doit se tenir le 16 avril au ministère de la Santé avec les professionnels de santé, a indiqué jeudi M. Besset à l'AFP.