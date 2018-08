L'économiste Pascal Perri, "grande gueule" de RMC, rejoint LCI

L'économiste Pascal Perri, qui intervenait depuis 2006 dans les "grandes gueules" sur RMC, rejoint LCI où il animera une émission quotidienne de débat sur l'actualité économique et sociale, a annoncé mardi la chaîne d'info du groupe TF1.

A partir du 27 août, jour de rentrée pour la plupart des chaînes, "il sera aux commandes d'une nouvelle émission de débat quotidien sur un thème d'actualité économique : dépense publique, fiscalité, social, etc", de 16 à 17H, et recevra dans ce cadre "un ou plusieurs contradicteurs pour un débat sans concessions", a expliqué LCI dans un communiqué.

Pascal Perri est rompu à ce type d'exercice puisqu'il faisait partie depuis 2006 de l'équipe des "Grandes gueules", talk show de la radio RMC. Il était également consultant sur les questions économiques pour l'agence d'info sportive RMC Sport.

En outre, il avait remplacé à plusieurs reprises l'animateur de RMC Eric Brunet dans ses émissions Carrément Brunet et Radio Brunet, et participait régulièrement en tant qu'invité à "C dans l'air" sur France 5.