L'Education nationale et la FFF veulent rapprocher foot et école

La ministre des Sports, le ministre de l'Education nationale et le président de la Fédération française de football ont signé lundi soir une convention de partenariat pour rapprocher davantage le monde du foot et de l'école, en marge du match France-Eire au stade de France.

"Le football et l'école partagent des valeurs d'engagement, de dépassement de soi et d'attachement au pays, notamment autour de la Marseillaise. Ce n'est pas une convention anodine. Nous voulons aller beaucoup plus loin", a assuré le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer, auprès de plusieurs médias dont l'AFP.

Le ministre a aussi déploré la baisse de la pratique sportive à partir de la classe de 6e.

Ce partenariat doit notamment servir à faire intervenir plus régulièrement des éducateurs de clubs de football dans les écoles, en utilisant, à partir de la rentrée, le levier que représente la Coupe du monde de football féminin 2019 organisée en France.

"Nous allons travailler en profondeur sur le football féminin grâce à ce levier. Le sport est un vecteur d'égalité. Un des enjeux sera aussi le développement de l'arbitrage féminin", a expliqué la ministre des Sports Laura Flessel.

Il s'agit d'un renouvellement de la précédente convention, datant de 2014.