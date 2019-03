L'Eglise face aux crimes sexuels commis en son sein : quelles suites ?

Avec la libération de la parole, celle des mineurs et des religieuses qui commencent à révéler leur calvaire et qui ne craignent plus de nommer leurs agresseurs, l'Eglise est nue et sommée d'agir. Qui, comment, avec quels moyens ? Le dossier est aussi lourd que complexe, selon Véronique Margron, théologienne et présidente de la CORREF, la Conférence des religieux et religieuses de France.