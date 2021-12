L'EMA approuve l'utilisation en cas d'urgence de la pilule anti-Covid de Pfizer 

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré jeudi avoir approuvé l'utilisation en cas d'urgence dans l'Union européenne de la pilule anti-Covid de Pfizer, qui n'a pas encore reçu une autorisation complète de mise sur le marché.

"Le médicament, qui n'est pas encore autorisé dans l'UE, peut être utilisé pour traiter les adultes atteints du Covid-19 qui n'ont pas besoin d'oxygène supplémentaire et qui présentent un risque accru de développer une forme sévère de la maladie", a déclaré l'EMA dans un communiqué.

"L'EMA a émis cet avis pour soutenir les autorités nationales qui peuvent décider d'une éventuelle utilisation précoce du médicament" alors que le continent fait face à une flambée de l'épidémie.

Le géant pharmaceutique a annoncé plus tôt cette semaine que sa pilule anti-Covid réduisait de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque lorsque prise dans les premiers jours après l'apparition des symptômes.

Ce dernier, nommé Paxlovid, devrait rester efficace contre Omicron selon des tests réalisés en laboratoire, a également annoncé Pfizer.

La recommandation de l'EMA se base sur des résultats intermédiaires de l'étude principale chez des patients non hospitalisés et non vaccinés qui présentaient une maladie symptomatique et qui risquaient de développer une forme sévère de la maladie.

Ces résultats indiquent que Paxlovid "réduisait le risque d'hospitalisation et de décès lorsque le traitement était administré dans les 5 jours suivant le début des symptômes", et le traitement devrait s'étendre sur cinq jours.

Les antiviraux agissent en diminuant la capacité d'un virus à se répliquer, freinant ainsi la maladie. Ils sont très attendus car faciles à administrer, en pouvant être pris simplement chez soi avec un verre d'eau.

Le traitement n'est pas recommandé pendant la grossesse et chez les personnes susceptibles de tomber enceintes. L'allaitement devrait aussi être interrompu lors de la prise du traitement.

Les effets secondaires les plus courants étaient une perturbation du goût, une diarrhée et des nausées.

L'EMA a également lancé un examen accéléré du traitement le 13 décembre 2021 en vue d'une éventuelle demande d'autorisation de mise sur le marché.

L'EMA avait émis une autorisation d'utilisation d'urgence similaire pour une pilule du rival de Pfizer, Merck.