L'envolée en Bourse de Tesla débloque un jackpot de 2,1 milliards pour Elon Musk

L'action de Tesla a passé mardi un seuil symbolique permettant à son fantasque patron Elon Musk de débloquer une nouvelle série de "stock options" pouvant lui rapporter théoriquement 2,1 milliards de dollars.

Selon un programme de rémunération adopté en 2018 par les actionnaires du fabricant de voitures électriques, M. Musk, qui ne perçoit pas de salaire, bénéficie de "stock options", qui entrent en vigueur lorsque des objectifs sont atteints.

L'un d'entre eux -- conserver une valeur boursière moyenne de 100 milliards de dollars pendant six mois -- a été franchi en mai, octroyant à M. Musk la possibilité d'acquérir 1,69 million d'actions au prix unitaire de 350,02 dollars et de dégager une plus-value conséquente en les revendant au prix du marché. A l'époque, cela représentait une paie de plus de 700 millions de dollars.

Une deuxième tranche de ces actions a été débloquée mardi, l'entreprise ayant maintenu une valeur moyenne à Wall Street de 150 milliards de dollars pendant une demi-année, selon des données de l'agence Bloomberg.

Si Elon Musk choisissait d'exercer son droit à acquérir la deuxième tranche d'actions et de les vendre au prix de clôture de mardi, il empocherait une différence de 2,1 milliards de dollars. Il doit toutefois attendre cinq ans avant de pouvoir le faire.

Selon un classement du magazine Forbes, M. Musk est actuellement la huitième personne la plus riche de la planète, avec une fortune estimée à 72 milliards de dollars.

Son groupe, Tesla, doit dévoiler ses résultats trimestriels mercredi soir. Nombre d'observateurs se demandent s'ils vont justifier l'envolée de l'action à Wall Street, qui a triplé depuis le 1er avril.