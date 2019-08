L'Espagne accueille 15 des migrants secourus par l'Open Arms

Quinze des migrants secourus début août par l'Open Arms en Méditerranée centrale ont été accueillis vendredi en Espagne, où un navire militaire les a ramenés d'Italie, a constaté un photographe de l'AFP.

L'Espagne s'était engagée à les recevoir dans le cadre d'un accord de répartition des migrants à bord de ce navire humanitaire conclu avec la France, le Portugal, le Luxembourg et l'Allemagne.

Les quinze migrants africains, tous adultes, ont débarqué au port de San Roque-Crinavis, près d'Algésiras (sud). Après avoir été reçus par une équipe de la Croix-Rouge, ils ont été conduits vers un centre de rétention des étrangers, où ils pourront solliciter l'asile.

Ces quatorze hommes et une femme, originaires de sept pays d'Afrique (Erythrée, Soudan, Gambie, Ghana, Nigeria, Liberia et Ethiopie), avaient été secourus début août au large de la Libye par le bateau de l'ONG espagnole Proactiva Open Arms.

Ils étaient restés bloqués pendant vingt jours en mer, installés avec des dizaines d'autres migrants sur le pont du bateau bondé, en raison du refus du ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini (extrême droite) de les laisser débarquer en Italie.

Le 20 août, Madrid avait initialement envoyé un navire militaire pour récupérer tous les migrants à bord. Mais la justice italienne avait finalement ordonné leur débarquement à Lampedusa.

Le navire espagnol avait cependant maintenu sa mission, pour aller en chercher quinze.

Dans un communiqué vendredi, le gouvernement espagnol dit avoir pris en compte "ses deux objectifs principaux en matière de migrations et de sauvetages en mer: assurer la sécurité et la sauvegarde des personnes et faire en sorte que l'Europe assume une politique commune, ordonnée et solidaire s'agissant des migrations".

Le gouvernement assure qu'il s'agit de "la neuvième fois" que l'Espagne donne une autorisation exceptionnelle d'entrée aux migrants "pour raisons humanitaires", depuis l'accueil en juin 2018 de 549 des 629 migrants secourus par le navire Aquarius, que l'Italie et Malte refusaient d'accueillir.

L'Espagne revendique d'être "le pays qui effectue le plus de sauvetages en Méditerranée", ayant secouru plus de 50.000 personnes l'an passé et plus de 10.596 jusqu'au 31 juillet.

Mais le flot de migrants vers la péninsule ibérique diminue. Selon le ministère de l'Intérieur, 14.591 migrants sont arrivés par la mer en Espagne depuis janvier, 42,5% de moins que l'an dernier.

L'Espagne devenue l'année dernière la première porte d'entrée en Europe de l'immigration clandestine est dépassée cette année par la Grèce, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OMI).