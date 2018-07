L'Espagne veut réautoriser l'accès gratuit à la PMA pour les homosexuelles et les femmes seules

Le gouvernement socialiste espagnol veut réautoriser pour début 2019 l'accès des femmes homosexuelles ou célibataires aux traitements publics gratuits de procréation médicalement assistée (PMA), a annoncé vendredi sa porte-parole Isabel Celaa.

Le ministère de la Santé va intégrer ce traitement dans la liste des services publics disponibles afin d'offrir "la possibilité aux femmes seules, et aux femmes lesbiennes, d'accéder aux traitements de reproduction assistée", a-t-elle expliqué.

L'accès à la PMA via le système de santé public gratuit, autorisé par le précédent gouvernement socialiste de José Luis Rodriguez Zapatero (2004-2011), avait été interdit par le conservateur Mariano Rajoy, éjecté du pouvoir en juin par une motion de censure et remplacé par le socialiste Pedro Sanchez.

Les couples de femmes ou les femmes seules pouvaient toutefois toujours bénéficier de PMA dans le cadre de cliniques privées payantes.

A la veille de la Gay Pride annuelle à Madrid, le gouvernement a aussi annoncé la création d'une direction générale pour l'égalité de traitement et la diversité et déclaré le 28 juin jour national de la fierté LGTBI, à l'instar de la journée internationale de cette cause.

Le gouvernement Sanchez a fait de l'égalité et du féminisme l'une de ses grandes causes, à l'instar de celui de Zapatero qui avait légalisé le mariage gay en Espagne.

Le gouvernement actuel est le plus féminin de l'histoire du pays, avec 11 femmes et six hommes.