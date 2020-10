L'ex-numéro 2 de France Télévisions Takis Candilis retourne chez Banijay

L'ex-numéro deux de France Télévisions Takis Candilis retourne chez son ancien employeur, la société de production Banijay, en tant que conseiller en charge de la fiction.

Takis Candilis avait annoncé début septembre son départ du groupe public, où il était directeur général délégué à l'antenne et aux programmes depuis deux ans et demi, pour renouer avec son ancien métier de producteur de séries.

Avant France Télé, Takis Candilis était directeur de la fiction chez Banijay, numéro 3 européen de la production télévisuelle, où il était chargé de l'expansion internationale.

"Dans sa nouvelle fonction de conseiller, son rôle sera d'apporter des projets de coproduction et de fictions premium en Europe du Sud", précise Banijay, qui souhaite accélérer ses investissements dans la fiction.

"Si les programmes de flux (émission, jeux...ndlr) restent notre coeur de métier, nous avons significativement amplifié nos efforts dans la fiction avec nos dernières acquisitions", souligne Marco Bassetti, PDG de Banijay.

Banijay coiffe plus de 120 sociétés de production dans 22 pays et revendique un catalogue de plus de 88.000 heures de programmes, parmi lesquels "Peaky Blinders", "Wallander", "Mr Bean" ou encore "Black Mirror".