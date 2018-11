L'ex-PDG de Goldman Sachs a rencontré l'homme au centre d'un scandale malaisien

Lloyd Blankfein, l'ancien PDG de Goldman Sachs, a rencontré l'homme d'affaires au coeur du vaste scandale de détournement de l'argent du fonds d'investissement public malaisien 1MDB impliquant l'ex-Premier ministre Najib Razak, a indiqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier.

Le ministère américain de la Justice a inculpé le 1er novembre trois individus dans cette affaire et il est fait référence à un "haut responsable" dans un des documents versés au dossier.

Cette personne, signalée pour avoir rencontré le financier malaisien Low Taek Jho à l'occasion d'une réunion à New York en 2009, est bien M. Blankfein, a dit la source confirmant des informations du Financial Times.

Contactée par l'AFP, Goldman Sachs, qui voit ainsi réduites à néant des années d'efforts pour redorer son image de banque des puissants faisant passer en premier ses intérêts avant ceux de ses clients, n'a pas souhaité commenter.

Les deux hommes se sont rencontrés en novembre 2009 lors d'une réunion organisée par l'ancien Premier ministre malaisien Najib Razak dans son hôtel à New York alors qu'il était en visite aux Etats-Unis, a encore dit la source, qui a requis l'anonymat.

Cette réception privée, qui était une sorte de prise de contact, intervenait quelques semaines après la création par M. Najib du fonds d'investissement public malaisien 1Malaysia Development Berhad (1MDB) dans le but de moderniser la Malaisie.

Elle a jeté les bases d'une relation commerciale entre la prestigieuse banque d'affaires et le gouvernement, a ajouté la source sous couvert d'anonymat.

- Discussions la semaine prochaine -

Low Taek Jho, aussi connu sous le nom de Jho Low, est accusé par les autorités américaines de s'être entendu avec deux anciens banquiers de Goldman Sachs, Tim Leissner et Ng Chong Hwa, afin de blanchir des "milliards de dollars" présumés détournés de 1MDB.

Les autorités américaines reprochent aussi à Tim Leissner, qui a dirigé Goldman Sachs en Asie du sud-est, et à son collègue malaisien Ng Chong Hwa d'avoir violé, dans le cadre de leurs fonctions, les lois anticorruption américaines (FCPA) en versant ou en promettant des pots-de-vin à des officiels malaisiens et d'Abou Dhabi pour qu'ils retiennent Goldman Sachs comme banque conseil dans des transactions "lucratives".

Les trois hommes ont pris part, d'après le ministère américain, à une "conspiration", qui leur a permis de détourner 2,7 milliards de dollars de 1MDB sous forme de rétrocommissions lors de trois émissions obligataires en 2012 et 2013 d'un montant total de 6,5 milliards de dollars.

Goldman Sachs avait été mandatée pour organiser ces opérations et a perçu des commissions d'environ 600 millions de dollars.

M. Blankfein ne connaissait pas M. Low et ne savait pas qu'il prendrait part à la rencontre de novembre 2009, à laquelle assistaient d'autres banquiers de Goldman Sachs et l'entourage de M. Najib, selon cette source. Les sujets abordés étaient larges.

M. Blankfein, qui a cédé les rênes opérationnelles de Goldman Sachs le 1er octobre au banquier d'affaires David Solomon, devait également rencontrer M. Low le 25 septembre 2013 dans le cadre d'une conférence organisée par le Premier ministre malaisien en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a indiqué à l'AFP une autre source.

Mais M. Low, qui était inscrit sur la liste des invités, était finalement absent.

Ce raout, qui se tenait au Time Warner Center, sur la 59e rue à l'entrée de Central Park en plein coeur de Manhattan, réunissait des sociétés de capital-investissement comme Bain capital et TPG et avait pour thème "Investir en Malaisie", raconte la source. Lloyd Blankfein en était le modérateur.

David Solomon a jugé mercredi "alarmantes" les accusations de corruption et de blanchiment d'argent portées contre les deux ex-salariés de la banque.

La banque fait l'objet d'une enquête au pénal de la part du ministère américain de la Justice et affirme coopérer. Les avocats de la banque doivent rencontrer la semaine prochaine à Washington, la capitale fédérale, les responsables de l'enquête, a dit à l'AFP une source proche de l'investigation.

Il est difficile à ce stade de dire si un accord à l'amiable est possible. La firme a déjà prévenu que les différentes enquêtes sur cette affaire pourraient déboucher sur "l'imposition d'amendes et de pénalités importantes et d'autres sanctions".