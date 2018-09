L'Hermione fera son quatrième voyage vers la Normandie en avril 2019

L'Hermione, réplique de la mythique frégate qui avait emmené La Fayette vers l'Amérique, va repartir en avril prochain pour son quatrième voyage, cette fois vers la Normandie, ont annoncé jeudi à Paris les responsables de l’association Hermione-La Fayette (AHLF).

"Avec la Normandie, L’Hermione va boucler son tour de France des grands ports français. Ce voyage coïncidera avec le 75e anniversaire du débarquement sur les plages normandes", ont-ils précisé lors d'une conférence de presse.

Un temps fort du voyage du trois mâts -réplique exacte de celui sur lequel, le 21 mars 1780, le jeune major général Gilbert du Motier, marquis de La Fayette, partit combattre aux côtés des insurgés américains qui luttaient pour leur indépendance- sera l’escale à l’Armada de Rouen du 7 au 16 juin.

Plusieurs autres sont déjà confirmées (Cherbourg, Ouistreham, Saint Nazaire/Nantes). D’autres restent en discussion (Dieppe, le Havre, Caudebec).

17 ans après le début de sa construction, le navire avait fait sa traversée inaugurale vers les Etats-Unis en 2015. Puis ce furent la Bretagne en 2016 et la Méditerranée en 2018. Le quatrième voyage débutera le 27 avril, toujours à partir du port de Rochefort.

La frégate voyagera cette fois autour du thème "Normandie Liberté": "L’Hermione, frégate de la liberté et symbole de l’amitié franco-américaine, s’inscrit dans cette continuité historique autour des valeurs de liberté, de courage, d’entraide et de solidarité, exprimées" en 1944 sur les plages normandes.

En juin, après quatre mois et demi de navigation sous le signe de la Francophonie et la bannière « Libres Ensemble de l’Atlantique à la Méditerranée », le trois mâts, avec à bord des jeunes de 34 pays, était rentré à son port d'attache.

L'Hermione avait alors parcouru 6.750 milles (12.500 km), avec 350 gabiers (matelots) à bord, effectuant onze escales en France, au Maroc, au Portugal et en Espagne. 85.000 visiteurs payants étaient montés le visiter.

Le navire a plus de 65 m de long, porte trois mâts, dont le plus grand fait 54 mètres de haut, et dispose de 2.200 m2 de voilure.

Créée en 1992, l’AHLF est en charge de la maintenance de la frégate, de son exploitation touristique et culturelle de ce bateau. Elle programme de nouveaux voyages tous les 2 ou 3 ans.

À ce jour, 500 jeunes volontaires, sélectionnés sur leurs motivations et aptitudes physiques, ont été formés par l’AHLF pour "partager les valeurs de l’association : engagement, passion, savoir-faire, solidarité, transmission", a rappelé l'association.