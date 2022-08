L'homme qui a foncé en voiture sur une pizzeria de Seine-et-Marne jugé en appel aux assises

Persécuté, traqué, épié par des tourmenteurs imaginaires, il voulait "se venger de l'être humain". Condamné à la perpétuité en première instance, l'homme atteint de troubles psychiatriques qui a froidement foncé en voiture en 2017 sur une pizzeria de Seine-et-Marne comparaît depuis mardi en appel aux assises.

Dans une salle aux bancs de parties civiles fournis, pour ce dossier qui compte 48 victimes, le second procès de David Patterson, 37 ans dont cinq en détention provisoire, s'est ouvert mardi matin pour deux semaines d'audience au tribunal de Créteil (Val-de-Marne).

L'ex-vigile est accusé d'avoir, dans une fulgurance de violence gratuite, tué une adolescente de 13 ans et grièvement blessé douze clients en précipitant une grosse cylindrée à pleine vitesse sur la terrasse d'un restaurant de la bourgade de Sept-Sorts, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Paris.

Reconnu coupable l'an dernier par la cour d'assises de Seine-et-Marne d'assassinat et tentative d'assassinat, il avait alors écopé de la sentence maximale, la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans. Une peine dont il espère une atténuation en raison de ses problèmes mentaux.

"Au moment des faits, j'étais pas moi et ça (en première instance) ils l'ont pas très bien compris, je pense", explique d'une voix pâteuse David Patterson, crâne rasé et corps bouffi par les traitements médicamenteux qu'il prend désormais.

Ce 14 août 2017, en arrêt de travail et en plein sevrage cannabique, il est fortement perturbé par une carte postale au nom d'un autre déposée par erreur chez lui par le facteur.

Y voyant un nouveau signe d'un complot contre lui, il sort de son domicile, monte au volant de la puissante BMW qu'il a louée pour la semaine avec une seule idée en tête: "faire quelque chose de grave".

- "Exceptionnelle dangerosité" -

Arrivé à la ZAC de Sept-Sorts, il fait le tour des lieux en accélérant pour impulser un élan suffisant à son véhicule. Sourire aux lèvres, serein, il lance alors sa BMW contre la terrasse de la pizzeria où dînent des familles.

Le choc est tel que la voiture traverse la vitrine et la salle de restaurant avant de s'écraser contre le bar. Un carnage.

Aussitôt arrêté et placé en garde à vue, le suspect se tape la tête contre les murs de la caserne en expliquant aux gendarmes qu'il est "déjà mort", s'arrache des dents.

S'exprimant par phrases courtes mais claires, en difficulté pour trouver ses mots dès lors que l'interrogatoire s'écarte des questions qu'il a préparées, David Patterson est revenu mardi sur sa personnalité et son état d'esprit en amont des faits.

"Je me sentais suivi, je pensais qu'on me voulait du mal", dit depuis son box l'accusé bedonnant, méconnaissable par rapport aux photos d'époque.

Qui donc ? "Des personnes", "la mafia", "les gens du voyage", a-t-il avancé au gré de l'instruction.

"Maintenant que je me suis rendu compte que j'étais malade, je me dis que c'était totalement incohérent", assure David Patterson, qui est toujours à l'isolement carcéral et suit un traitement psychiatrique depuis une hospitalisation de plusieurs mois durant sa détention.

En première instance, le jury avait estimé que les problèmes psychiques de l'accusé caractérisaient bien une "altération" de son discernement au moment du drame, ce qui pouvait ouvrir la voie à une sanction moindre par rapport à un justiciable en pleine possession de ses capacités mentales.

La cour l'avait cependant tout de même condamné à la plus lourde peine en raison de son "exceptionnelle dangerosité", qui le rend selon elle susceptible de récidiver.

"Le procès sera l'occasion de discuter contradictoirement des conséquences au plan pénal de la maladie chronique, aujourd'hui traitée, de l'accusé", a déclaré à l'AFP son avocat Me Eric Plouvier, déplorant que le débat juridique se trouve tributaire de "notions floues et arbitraires" de psychiatrie.

Le verdict du procès est attendu le 9 septembre.