"L'hypothèse de ma victoire est plausible", dit Marine Le Pen

Marine Le Pen a estimé vendredi que l'hypothèse de sa victoire était devenue "plausible" à propos d'un sondage non publié qui la met au coude-à-coude avec Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle en 2022.

Certes, "il y a une marge d'erreur, les choses ne sont pas faites, c'est un sondage, c'est une image à un moment donné bien sûr. Mais ce que ça dit, c'est que l'hypothèse de ma victoire est une hypothèse crédible et même plausible", a déclaré Marine Le Pen lors d'une conférence de presse.

Ce sondage "dit que c'est le moment de se rassembler. Il dit à tous ceux qui n'ont plus envie de la politique d'Emmanuel Macron qu'il est temps de se rassembler autour de ma candidature", a-t-elle ajouté.

Il dit aussi que "les espérances de candidatures diverses et variées doivent être abandonnées, la situation est trop importante", et que "toute la théorie qui a été développée pendant des mois et des mois (selon laquelle) +elle ne peut pas gagner+ relevait de la méthode Coué", a fait valoir la dirigeante d'extrême droite.

"Il y a un certain nombre de personnes qui se rassurent en racontant ou en répétant +elle ne peut pas gagner+. Ben si, elle peut gagner", a assuré la cheffe du RN.

Le chef de l'Etat serait crédité de 52% des intentions de vote au second tour contre 48% pour la présidente du RN, un écart se situant dans la marge d'erreur de l'enquête d'opinion, selon la deuxième partie d'un sondage Harris Interactive, non publiée mais révélée par le Parisien et l'Express. L'enquête a été réalisée en ligne les 19 et 20 janvier, auprès d'un échantillon représentatif de 1.403 personnes.

Pour le deuxième tour, le sondage indique, selon le Parisien, qu'un tiers des électeurs de François Fillon (LR) en 2017 seraient prêts à voter Marine Le Pen face au président sortant. Et un électeur de gauche sur deux ne verrait pas l'utilité d'aller aux urnes en cas de duel Macron-Le Pen.