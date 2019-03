L'incendie dans un complexe pétrochimique du Texas est éteint

Les pompiers sont parvenus à venir à bout mercredi d'un incendie qui faisait rage depuis dimanche dans un complexe pétrochimique au Texas, générant un épais panache de fumée noire, selon un communiqué de l'entreprise.

La société Intercontinental Terminals Company (ITC), dont le site affecté contenant des cuves de stockage se trouve dans la banlieue est de Houston, a indiqué que le feu avait été éteint vers 03H00 heures du matin (8H00 GMT).

Ces cuves contenaient des produits chimiques utilisés notamment pour la fabrication de carburants et de peinture, provoquant l'inquiétude des habitants concernant de possibles émanations toxiques.

"Les équipes continuent de déverser mousse et eau sur les cuves pour faciliter leur refroidissement et éviter que les produits restant ne s'enflamment de nouveau", a précisé ITC, ajoutant que le sinistre n'avait entraîné aucune blessure grave et que la qualité de l'air restait en dessous des niveaux d'alerte.

Les cours dans plusieurs écoles des environs avaient été annulés par précaution.