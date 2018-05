L'Inde fait fi des sanctions amÃ©ricaines contre l'Iran et le Venezuela

L'Inde continuera à commercer avec l'Iran et le Venezuela malgré les menaces que font peser sur ses entreprises les sanctions américaines contre ces deux pays, a déclaré lundi la ministre des Affaires étrangères Sushma Swaraj.

Interrogée pendant une conférence de presse sur ce sujet, Mme Swaraj a répondu que la politique extérieure de l'Inde n'était pas déterminée "sous la pression d'autres pays".

"Nous croyons dans les sanctions de l'ONU mais pas dans les sanctions spécifiques d'un pays", a-t-elle encore dit, peu avant une rencontre à New Delhi avec son homologue iranien Mohammad Javad Zarif.

Tant l'Iran que le Venezuela sont des fournisseurs de pétrole de premier plan de l'Inde.

Les Etats-Unis ont promis le 21 mai d'imposer à l'Iran les sanctions "les plus fortes de l'Histoire" pour qu'il se plie à une liste d'exigences en vue d'un "nouvel accord" beaucoup plus vaste, après le retrait américain controversé ce même mois de l'accord conclu en 2015 par les grandes puissances (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni et Allemagne) avec le régime de Téhéran pour l'empêcher de se doter de la bombe atomique.

Concernant le Venezuela, Washington a annoncé, également il y a une semaine, de nouvelles mesures pour isoler encore un peu plus économiquement le régime au lendemain de la réélection du président Nicolas Maduro, qualifiée de "farce".

Les Etats-Unis ont averti que les compagnies étrangères qui feraient des affaires avec l'Iran pourraient elles-mêmes être sanctionnées.

Les échanges commerciaux irano-indiens se sont élevés à 12,9 milliards de dollars pour l'année budgétaire 2016-17.