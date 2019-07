L'Iran confirme l'arrestation d'une universitaire franco-iranienne

"Coups des deux côtés"

L'arrestation de cette éminente anthropologue spécialiste de l'islam chiite, la dernière en date d'une série de binationaux détenus en Iran, a été annoncée le 15 juillet 2019 par Paris qui a demandé des "clarifications" et "une autorisation sans délai pour un accès consulaire".L'institut Sciences Po-Paris, où travaille Mme Adelkhah, âgée de 60 ans, a dénoncé une arrestation "inadmissible et révoltante", affirmant "tout mettre en œuvre pour que notre collègue Fariba soit libérée dans les plus brefs délais et les meilleures conditions".S'exprimant lors d'une conférence de presse à Téhéran, le porte-parole de l'Autorité judiciaire, Gholamhossein Esmaïli, a affirmé que Mme Adelkhah "fait partie des suspects qui ont été arrêtés récemment", sans donner la moindre information supplémentaire sur son cas."Etant donné la nature de l'affaire (...), le moment n'est pas encore venu de donner des informations sur son cas", a-t-il dit dans cette conférence de presse diffusée en ligne sur Mizan Online, l'agence de presse de l'Autorité judiciaire.Interrogé si les autorités avaient répondu à la demande d'accès consulaire à Mme Adelkhah, M. Esmaïli a répondu là encore qu'une "décision (serait) prise au moment approprié". Ne reconnaissant pas la double nationalité, l'Iran n'accorde généralement pas d'accès consulaire aux détenus binationaux.

Selon un ami de l'universitaire et professeur à l'Institut des Hautes études internationales et du développement (IHEID) à Genève, Jean-François Bayart, son arrestation remonterait au 5 juin et elle serait actuellement détenue à la prison d'Evine à Téhéran.



"Ce qui s'est passé me préoccupe beaucoup", a commenté lundi le président français Emmanuel Macron. "J'ai exprimé mon désaccord et demandé des clarifications au président (iranien Hassan) Rohani. J'attends des retours et des clarifications", a-t-il dit, regrettant qu'"aucune explication" n'ait été fournie "de manière valable".

"Dans sa prison, elle a reçu la visite de sa famille, elle n’est pas maltraitée mais je suis inquiet car elle n’est pas de constitution très robuste. Et on ignore combien de temps va durer cette détention totalement inadmissible et inacceptable", a déclaré M. Bayart à l'AFP.



Chercheuse au Centre de recherches internationales (Ceri) de Sciences Po-Paris, docteure en anthropologie de l'École des Hautes études en Sciences sociales (EHESS) de Paris, Fariba Adelkhah collabore à plusieurs revues scientifiques comme "Iranian Studies" et "la Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée".



Elle est l'auteure de nombreux ouvrages de référence et étudie en particulier les relations des clergés chiites d'Iran, d'Afghanistan et d'Irak, trois pays dans lesquels elle se rend régulièrement.



Fariba Adelkhah est arrivée en 1977 en France pour ses études, "et pas du tout comme immigrée politique", a souligné M. Bayart en précisant qu'elle avait "toute sa famille en Iran; elle a toujours refusé de condamner le régime de la République islamique, ce qui lui a valu d’être mal comprise de la diaspora et aussi de prendre des coups des deux côtés".

Nombreuses détentions

Son arrestation survient dans un contexte de vives tensions entre Téhéran et les pays occidentaux depuis que les Etats-Unis sont sortis unilatéralement en mai 2018 de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 à Vienne.En juillet 2009, une jeune lectrice française de l'Université d'Ispahan, Clotilde Reiss, avait été arrêtée et accusée d'avoir participé à des manifestations antigouvernementales. Elle avait été condamnée pour espionnage avant d'être libérée sous caution en mai 2010.Plusieurs Iraniens détenteurs d'une autre nationalité sont détenus en Iran, comme Nazanine Zaghari-Ratcliffe. Cette Irano-Britannique employée de la Fondation Thomson Reuters - dépendant de l'agence de presse canado-britannique du même nom - est emprisonnée depuis 2016. Elle a été condamnée à 5 ans de prison pour sédition et se trouve au coeur d'un bras de fer diplomatique entre Londres et Téhéran.