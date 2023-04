L’Italie fait face à un afflux massif de migrants venant d’Afrique du Nord

Les embarcations des passeurs, en provenance de Tunisie ou de Libye, ont profité du temps clément de ce weekend pascal pour faire la traversée de la Méditerranée. Deux bateaux de pêche surchargés ont été détectés par les garde-côtes italiens.



L’un transportant 800 migrants a été localisé dans les eaux italiennes à plus de 190 km au sud-est de Syracuse en Sicile, ont indiqué les garde-côtes,

Le deuxième, transportant 400 migrants, a été intercepté par le navire des garde-côtes "Diciotti" au sud-est du cap Passero, à la pointe sud de la Sicile.

Le navire des garde-côtes italiens "Diciotti" arrivant au port de Reggio Calabria le 15 mars 2023 avec 600 migrants depuis le centre d'accueil de Lampedusa, en Sicile. © AP Photo/Valeria Ferraro

Trois bateaux de patrouille des garde-côtes et un navire marchand, sous la coordination du "Peluso", navire des garde-côtes, sont engagés dans les opérations de secours, des opérations de secours qualifiées de "complexes" en raison du surpeuplement de l'embarcation transportant les migrants.

Deux navires de commerce sont venus prêter main-forte aux garde-côtes.

Alarm Phone, une ligne téléphonique pour les personnes en détresse en mer, a indiqué ce 10 avril sur Twitter que les migrants à bord étaient "dans un état de panique".

Selon une femme à bord, le bateau parti de Libye n'a plus de capitaine, et plusieurs passagers, dont un enfant, une femme enceinte et une personne invalide, ont besoin de soins médicaux, a tweeté le 9 avril l’ONG de secours en mer Alarm Phone.

Alarm Phone signale avoir reçu un appel d’une embarcation en détresse partie de Tobrouk en Libye. "Nous avons informé les autorités, mais aucune opération de secours n’a été confirmée. Ne mettez pas 400 vies en péril : portez-leur secours immédiatement !" implorent-ils.



Dans un 2ème tweet, l’ONG affirme avoir repris contact avec les 400 personnes : elles ont pu repartir et rejoindre la zone de responsabilité SAR partagée par Malte et l’Italie. Elles décrivent une forte houle avec des vagues hautes. "Pas de secours en vue ! Ne les abandonnez pas en mer, portez-leur secours maintenant !"

Dans un 3ème tweet publié ce matin, Alarm Phone décrit la panique à bord et le fait que le navire des garde-côtes italiens "Diciotti" est parti à leur secours.

Trois personnes paniquées ont sauté par-dessus bord et une a perdu connaissance.

Depuis vendredi 7 avril, quelque 2000 personnes ont déjà été secourues au cours d'opérations multiples, ont indiqué les garde-côtes.

Des milliers de migrants ont atteint les côtes italiennes, notamment les rivages de l'île de Lampedusa au cours des derniers jours après avoir accompli la périlleuse traversée à bord d'embarcations de fortune depuis les côtes nord-africaines.



Plus de 14 000 migrants interceptés par la Tunisie



La garde nationale tunisienne a annoncé le 9 avril avoir intercepté ou secouru sur les trois premiers mois de l'année plus de 14.000 candidats à l'émigration vers l'Europe, essentiellement originaires d'Afrique subsaharienne, soit cinq fois plus que lors de la même période en 2022.



Du 1er janvier au 31 mars, les gardes-côtes ont "déjoué 501 opérations de franchissement clandestin des frontières maritimes et sauvé 14.406 personnes dont 13.138 originaires d'Afrique subsaharienne, le reste étant des Tunisiens", a annoncé le porte-parole de la garde nationale sur Facebook.



Ces données sont plus de cinq fois supérieures à celles enregistrées lors du premier trimestre 2022, au cours duquel "2.532 sauvetages avaient été effectués lors de 172 opérations différentes", a précisé le porte-parole, Houssem Jebabli, à l'AFP. Selon lui, "1.657 ressortissants (de pays) d'Afrique subsaharienne" figuraient parmi les migrants interceptés. Les statistiques de 2023 sont "en très forte hausse parce qu'il y a beaucoup de départs", a-t-il ajouté.



La quasi-totalité des interceptions et sauvetages en 2023 ont eu lieu dans les zones de Sfax, la deuxième ville tunisienne et Mahdia, sur la côte centre-est du pays, pour un total de 13.259 personnes concernées dans ces zones.

Le 9 avril, l'ONG allemande ResQship a annoncé qu'au moins deux migrants étaient morts et une vingtaine d'autres portés disparus après le naufrage de leur embarcation entre la Tunisie et l'Italie.

ResQship a indiqué à l'AFP avoir pu secourir 22 personnes et les acheminer vers Lampedusa, avec la coopération des garde-côtes italiens.

Selon le ministère de l'Intérieur, plus de 14.000 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année, contre un peu plus de 5.300 durant la même période l'an dernier et 4.300 en 2021.