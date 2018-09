L'Italie lance son vrai faux revenu universel

Un déficit de 2,4% du PIB de 2019 à 2021

Membre de la coalition au pouvoir en Italie avec l'extrême-droite, le Mouvement 5 étoiles n'est pas peu fier du premier budget présenté par le gouvernement antisystème italien. Il met en application une des promesses de campagne phare du parti populiste de gauche italien, son "revenu de citoyenneté".Après d'âpres négociations, le gouvernement italien a donc annoncé son budget qui contient cette mesure dont le coût se chiffre à 10 milliards d'euros par an. Mais une des conséquences, c'est le creusement du déficit public de l'Italie, descendu à 1,6% du PIB en 2018. L'ancien gouvernement italien tablait sur une division par deux de ce chiffre à 0,8% en 2019, le gouvernement actuel suit lui une trajectoire inverse et table sur un déficit de 2,4% pour les trois prochaines années suivantes.

Ces prévisions ont fait frémir les marchés boursiers. La Bourse de Milan a perdu 3,7%. Autre réaction immédiate, la hausse du taux d'emprunt sur dix ans, déjà élevé, qui passe de 2,88% à 3,1%. Or, cela signifie une hausse des remboursements pour l'Etat italien.



Vu de Bruxelles, le commisaire européen à l'économie Pierre Moscovici a marqué dans les médias sa franche désaprobation à l'annonce du budget italien qui contreviendrait à la politique d'austérité imposée par le pacte de stabilité européen. Pourtant l'Italie, troisième économie européenne et 8e mondiale, présente un déficit inférieur à 3% du PIB. Mais sa dette publique est la plus forte de la zone euro : 2300 milliards d'euros (devant la France avec 2200 milliards d'euros), soit 131% de son PIB (contre 97,7% du PIB pour la France, loin derrière la Grèce qui affiche une dette publique supérieure de 180% de son PIB). La Commission européenne doit encore donner son avis officiel qui pourrait ouvrir une procédure d'infraction plus ou moins tendue avec Rome en réclamant une réduction de l'endettement italien.

6,5 millions d'Italiens avec un revenu de citoyenneté

Faisant fi des craintes voire des menaces engendrées par sa décision, le gouvernement italien fait le pari que le revenu de citoyenneté va relancer la croissance par la consommation des ménages. Reste que ce revenu est tout sauf un revenu minimum universel. Il s'élève à 780 euros par mois mais il ne concerne que les personnes les plus démunies, par exemple les retraités sous le seuil de pauvreté. Par ailleurs, la somme versée est en réalité variable en fonction des revenus déjà perçus. Une personne qui touche 500 euros, percevra donc 280 euros de revenu de citoyenneté. De plus, le revenu de citoyenneté est conditionné à la recherche d'emploi, avec le risque d'être supprimé en cas de refus de plusieurs offres. Au final, 6,5 millions de d'Italiens pourraient le toucher dès l'an prochain.



Malgré ses limites, le revenu de citoyenneté italien représente une expérience à grande échelle de réduction de la pauvreté qui sera scrutée de près en Europe et au-delà.



A (re)lire aussi : Revenu universel : la fin de la pauvreté et des crises ?