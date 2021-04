L'OMS veut améliorer l'accès à la santé dans les pays francophones

L'Organisation mondiale de la santé a signé mercredi un accord avec l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour améliorer l'accès aux services de santé dans ces pays francophones et développer les supports de promotion de la santé en français.

Ce mémorandum d'entente a été conclu lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de l'OMS à Genève, en présence du chef de l'agence onusienne, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus et de la secrétaire générale de l'OIF, Louise Mushikiwabo.

L'ancienne ministre française de la Santé Agnès Buzyn, désormais chargée à l'OMS du suivi des questions multilatérales, était également présente.

Dans un communiqué, l'OMS a expliqué que cet accord vise à intensifier la collaboration entre les deux organisations et à améliorer l'accès aux services de santé dans les pays francophones.

Il mettra tout particulièrement en avant le multilinguisme, et notamment l'utilisation de la langue française dans les supports de promotion et de formation dans le domaine de la santé. Un autre axe clé est la promotion de l'éducation à la santé, notamment pour ce qui est de la santé sexuelle et reproductive.

Dans le cadre du Mémorandum, l'OIF, qui compte 88 États et gouvernements membres, mènera pour sa part des actions de plaidoyer en faveur de la promotion et de la protection du droit fondamental de chacun à la santé. De cette façon, explique l'OMS, elle appuiera les travaux de l'agence onusienne afin de progresser sur la voie de la couverture sanitaire universelle.

Pour Mme Mushikiwabo, "ce mémorandum vise à apporter un appui politique et diplomatique à la mise en oeuvre de certaines des priorités de l'OMS".

Sans entrer dans les détails, l'OMS a expliqué que cet accord vise à progresser sur la voie de la couverture sanitaire universelle, à lutter contre le paludisme et à collaborer à la mise en place de l'Académie de l'OMS à Lyon (centre-est de la France), dont l'objectif est de former des millions d'agents de santé dans le monde entier.

Les activités de lutte contre le Covid-19 bénéficieront également d'un soutien, notamment concernant la promotion d'un accès équitable aux vaccins.

"Le renforcement des relations entre l'OMS et l'OIF intervient à un moment crucial, alors que le monde a besoin d'une collaboration toujours plus étroite pour lutter contre la Covid-19 et relever les défis qui se présentent sur le plan sanitaire, qui vont du paludisme à l'accès inéquitable aux services de santé", a soutenu le Dr Tedros dans le communiqué.