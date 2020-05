L'ouverture des parcs et jardins à Paris toujours "inopportune" (porte-parole gouvernement)

L'ouverture des parcs et jardins à Paris, réclamée par la maire Anne Hidalgo, est "inopportune compte tenu de la vivacité de la circulation du virus en région Île-de-France", a déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement à l'issue du conseil des ministres.

"Paris est en zone rouge" et la région est "très densément peuplée avec de multiples interactions potentielles", a rappelé Sibeth Ndiaye.

Lors de précédentes communications du gouvernement, "nous avons considéré que l'ouverture des parcs et jardins était inopportune compte tenu de la vivacité de la circulation du virus à Paris et en région Île-de-France, et nous ne sommes pas revenus sur cette décision", a-t-elle ajouté.

Mme Hidalgo, qui avait déjà demandé à ce qu'ils soient rouverts avant d'essuyer le refus du ministre de la Santé Olivier Véran, a insisté mercredi matin, considérant qu'il était étonnant que l'on puisse "prendre le métro mais pas marcher dans un parc".

"Je pense que c'est une question de santé publique", a affirmé la maire socialiste. "Si vous n'ouvrez pas les parcs et jardins à la promenade, pour y faire du sport, pour marcher, pas pour y faire des piques-niques, les Parisiens seront renvoyés à des trottoirs ou à des espaces comme les berges, le canal Saint-Martin", a-t-elle argué, en référence aux habitants qui avaient profité lundi de la première soirée de déconfinement le long du canal en faisant fi des distanciations sociales.

"On peut filtrer l'entrée des personnes et dire à un moment donné que la jauge est atteinte s'il y a trop de monde. Et si nous ouvrons les parcs et jardins, j'imposerai le port obligatoire du masque à travers leurs règlements, qui sont municipaux", a expliqué Anne Hidalgo.